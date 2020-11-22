"Краматорськ" взяв реванш у "Сокола" у другому матчі за три дні

22 листопада, відбувся третій поєдинок 10-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч - київський "Сокіл" вдруге за три дні приймав "Краматорськ".

Другий поєдинок поспіль "Краматорськ" почав більш активно, змушуючи супротивника йти в оборону. Однак, постійний пресинг із боку гостей свої результативні плоди так і не дав. А ось "Сокіл" зміг використовувати відразу два моменти біля воріт Шевчука - з різницею в одну хвилину по черзі відзначилися Ступак і Гончаренко.

Відіграватися "Краматорськ" почав ще до першої сирени - для своєї команди рахунок відкрив Сурсов. А на старті другого періоду Столяренко з передачі Жвачкіна зрівняв цифри на табло і команди були змушені починати спочатку.

Весь другий період команди провели у гострій і непоступливій боротьбі, переможцями з якої вийшли голкіпери. Ситуація змінилася рівно за 25 секунд до кінця двадцятихвилинки, коли в більшості Столяренко оформив дубль і вперше в матчі вивів вперед свою команду.

Фактично третій період пройшов з тим же рахунком на табло - 3:2 на користь краматорського клубу. А під кінець зустрічі Подзіньш забив четверту шайбу в ворота "Сокола", зняв питання про переможця зустрічі і встановив остаточні 4:2 в цьому поєдинку.

Таким чином, "Краматорськ" взяв реванш у киян за поразку в першій очній зустрічі.

"Сокіл" - "Краматорськ" 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 Ступак (Панченко), 14:50; 2:0 Гончаренко (Міхнов, Німенко), 15:37; 2:1 Сурсов (Ципнятов, Подзіньш), 16:26; 2:2 Столяренко (Жвачкін), 22:51; 2:3 Столяренко (Полухін, Гринь, більш.), 39:35; 2:4 Подзіньш (Сурсов), 56:05.

Сокіл: Пеленський (Кубрицький); Олендаренко - Сушков, Сисак - Платонов, Фірсов - Павлов; Гончаренко - Німенко (А) - Міхнов (А), Середницький - Симчук - Морозов (К), Панченко - Ступак - Сиротенко, Гильманов - Смирнов - Пойманов.

Краматорськ: Шевчук (Коровай); Пахмурін - Воронін, Полухін - Таран, Зуєв - Гринкевич, Панков; Ципнятов - Сурсов - Подзіньш, Кривошапкін - Карпенко - Геворкян, Гринь - Столяренко - Жвачкін.