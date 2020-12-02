'Краматорськ' вирвав перемогу у 'Крижаних Вовків'

2 грудня, в Дружківці відбувся заключний поєдинок 13-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Краматорськ" зустрічався з київськими "Крижаними Вовками".

У першому періоді вже до шостої хвилини "Крижані Вовки" горіли з рахунком 0:2 - точними кидками в складі господарів відзначилися Гринь (з передачі Жвачкіна) і Столяренко (з передачі Гриня). Підопічні Каштанова пішли вперед, щоб відігратися, і незабаром, застосувавши високий пресинг в чужій зоні, змусили помилитися захисників "Краматорська". Точним кидком у "Вовків" відзначився Панков - 2:1.

І хоч після пропущеної шайби підопічні Мікульчика мали кілька можливостей для взяття воріт, а під кінець у "Крижаних Вовків" був час зрівняти рахунок в форматі 5 на 3, але на перерву обидві команди йшли за 2:1 на користь господарів майданчика.

У другому періоді сценарій гри не змінився - "Краматорськ", граючи першим номером, продовжував атакувати, а "Вовки" демонстрували своє вміння втікати в швидкі контратаки. Період пройшов в рівній боротьбі, але без закинутих шайб.

У заключному періоді "Краматорськ" продовжував грати в свою гру, не даючи можливості хокеїстам "Крижаних Вовків" навіть вийти зі своєї зони. А якщо киянам і вдавалося вийти, то в атаці нічого не виходило. У свою чергу, підопічні Мікульчика продовжували обстрілювати ворота Стельмаха з різних дистанцій.

Незабаром це дало свої плоди і господарі змогли закинути третю шайбу. На 58 хвилині хокеїсти "Краматорська" провели швидку контратаку і Сурсов реалізував вихід один в один з воротарем - 3:1. Перед цим форвард "Вовків" Шабанов не реалізував свої дві можливості.

Підсумковий рахунок матчу - 3:1 на користь "Краматорська", який здобув свою четверту перемогу поспіль.

"Краматорськ" - "Крижані Вовки" 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Гринь (Жвачкін - Столяренко), 3:37; 2:0 - Столяренко (Гринь - Пахмурін), 5:19; 2:1 - Панков (Карпов), 09:09; 3:1 - Сурсов (Ципнятов), 57:16.

Краматорськ: Короваєв (Шевчук); Таран - Воронін, Пахмурін - Полухін, Гринкевич - Зуєв, Панков; Ципнятов - Сурсов - Подзіньш, Гринь - Столяренко - Жвачкін (А), Кривошапкин - Карпенко (К) - Халін, Геворкян.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Неверов (А) - Карпов, Фолтін - Жигалов, Лучніков - Сисоєв; Кіча - Андрющенко - Черемнов, Шабанов (К) - Сурін - Панков, Борисов - Булах - Болотін.