"Краматорськ" в серії буллітів здолав "Крижаних Вовків" в УХЛ

27 грудня, в рамках 21-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч зійшлися "Краматорськ" та "Крижані Вовки".

Перший період "Краматорськ" почав зі швидкою закинутої шайби - на другій хвилині зустрічі відзначився Кривошапкін, забезпечивши своїй команді комфортніше моральну перевагу. Однак, після пропущеного гола "Крижані Вовки" зібралися і стали більш злагоджено грати в обороні, виїжджаючи в нечасті, але гострі атаки. Тому рахунок на табло після першого періоду так і зберігся 1:0 на користь господарів.

Другий період фактично повторив сценарій першого, проте пройшов без закинутих шайб. Краматорчани працювали більше на утримання переваги, а "Вовки", в свою чергу, намагалися відігратися. Незважаючи на це, рахунок на табло не змінився - 1:0 на користь команди Мікульчика.

На голи команди прорвало тільки на екваторі третього періоду, коли спочатку Подзіньш сольним проходом в меншості подвоїв перевагу господарів, а потім Калинич відіграв одну шайбу, знову скоротивши відставання до мінімального.

Під завісу періоду кияни зусиллями Карпова зрівняли рахунок і перевели поєдинок в овертайм. Однак і додатковий час не змогло визначити переможця зустрічі. У серії буллітів вдаліше виявився "Краматорськ", який реалізував один кидок з п'яти. У свою чергу, "Крижані Вовки" так і не змогли пробити Короваєва і в підсумку набрали 1 очко.

"Краматорськ" - "Крижані Вовки" 3:2 ПБ (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Кривошапкін (Подзіньш), 1:41; 2:0 Подзіньш (Карпенко), 50:43; 2:1 Калиничев, 51:19; 2:2 Карпов (Сурін, Панков), 58:48;

Краматорськ: Короваєв (Шевчук); Таран - Пахмурін, Зуєв - Панков, Люльчук - Воронін; Гринь (А) - Сурсов - Столяренко, Подзіньш - Карпенко (К) - Кривошапкін, Золотухін - Гринкевич - Жвачкін, Геворкян - Халін.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Карпов - Жигалов, Лучніков - Фолтін, Сисоєв - Павлов; Хеффернан - Кіча - Черемнов; Панков - Сурін - Калиничев; Андрющенко - Борисов - Булах; Володимирський.