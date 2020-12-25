Колесніков: відносини клубів і ФХУ назвав би умовним локаутом

Президент ХК "Донбас" Борис Колесніков в інтерв'ю порталу XSPORT.ua розповів про останні новини навколо конфлікту між професійними клубами України та Федерацією хокею, описав своє бачення системи функціонування українського хокею – від дитячо-юнацьких до дорослих команд, а також пообіцяв здорово мотивувати переможця одного з дитячих чемпіонатів України за перемогу в національній першості.

– Борисе Вікторовичу, наш хокей сколихнуло ось це протистояння клуби – Федерація. Відбулися вибори, незважаючи на те, що був тільки один кандидат у президенти ФХУ. Якими зараз є відносини клубів і Федерації? Що відомо вам?

– Будь-який конфлікт, насправді, це дуже погано. Стан, в якому зараз перебувають відносини клубів і Федерації, я б назвав умовним локаутом.

Федерація взяла на себе певні зобов'язання, які повинна виконати до 30 квітня. Чому до цієї дати? Тому що відкривається міжнародне трансферне вікно, а клуби, гравці і тренери повинні чітко знати, як формувати їм команди на сезон-2021/2022 або не формувати. Або ФХУ, як вона заявляє, сама сформує. Але ми вже бачили, як вона це робить – у сезоні 2014/2015. Тоді вийшов чемпіонат для дітей і ветеранів так сказати. Якщо на підставі такого чемпіонату складати збірну України, то вона буде вже нижчою, ніж Дивізіон IIB.

Можна сказати, що українські гравці будуть затребувані в інших чемпіонатах – ну, дай Бог. Але як показує практика, більшість гравців збірної України, на жаль – я підкреслюю, грають саме в нашому чемпіонаті. Значить вони ще не досить конкурентоспроможні.

– Який перший крок від Федерації хокею України чекають клуби?

– Перший крок – всі клуби повинні увійти до Виконавчого комітету ФХУ. В руках Виконкому знаходяться прийняття рішень і контроль їхнього виконання. Ось зараз ми подивимося наскільки швидко Федерація введе туди клуби.

– Після зміни в керівництві ФХУ – приходу на пост президента Георгія Зубко – надії наші на сприятливе спілкування клубів з Федерацією зростають?

– Я все-таки завжди був оптимістом. Але, повертаючись до питання про вибори, ця ситуація програшна в першу чергу для самого нового президента.

Колишній президент Анатолій Іванович Брезвін пішов відпочивати.

Георгію Зубко і вік, і його устремління не дозволять відпочивати, інакше, навіщо був весь цей фарс з виборами без вибору? Навіть ті країни, які, ну м'яко кажучи, не вражають демократією, не проводять вибори з одним кандидатом. Тому довіра хокейного спільноти до легітимності процесу, не те що під питанням... Це був дуже сумнівний захід.

Я думаю, що Федерація повинна прийняти новий статут і провести вибори знизу доверху – від міських і обласних, назвемо їх вже громадськими спілками. І потім вже Конгрес може вибрати абсолютно легітимно, може і того ж Георгія Зубко. Тоді всі відчують себе учасниками процесу.

Скільки у Георгія на це все піде часу я не знаю, але під лежачий камінь вода не тече – чим швидше, тим краще. В іншому випадку він залишиться президентом ФХУ, лише хокею не залишиться в Україні.

– А навіщо все це клубам?

– Клуби не хочуть керувати. Їм що, більше нема чого робити? Навіщо їм управляти Федерацією? І на бюджетні гроші клуби не претендують.

Сумарний бюджет Ліги – значно більше 100 мільйонів. І ніколи Міністерство спорту не виділяла Федерації хокею з бюджету навіть половину цієї суми.

Клуби хочуть, щоб витрати Федерації були ефективними. Щоб вони проводилися не так, як прийде в голову колишньому виконавчому директору ФХУ Сергію Ковалю і всій його "воронячій слобідці", а так, щоб один одного доповнювали Ліга і змагання, які проводить Федерація. Діалог – це взагалі основна і не підлягає обговоренню.

– Тобто, професійні клуби повинні займатися тільки національним чемпіонатом?

– Вони їм і займаються останні 5 років. І він стає все цікавіше і цікавіше.

– А Федерація повинна набагато активніше займатися дитячо-юнацьким хокеєм?

– Звичайно. Федерація повинна закрити так звані "дірки", які не охоплює професійний хокей.

Мені з самого дитинства подобається канадський хокей. Це ніяк не благає заслуги радянського хокею, який має величезні досягнення. Це хокей світового рівня, збірна неодноразово здобувала олімпійське золото. У тому числі воно є і в Олексія Житника. Це підтверджує рівень радянського хокею.

Але радянський хокей можливий тільки при плановій економіці. Ми не можемо брати його за приклад. Вже у нас немає умовних військовослужбовців, майорів і полковників – Тихонових і Харламова, Михайлових, Петрових та інших. Тому ми вважаємо, що потрібно брати за основу північноамериканський хокей.

– Як це виглядає?

– Школа: 5-12 років. Це турбота місцевих рад та батьків. Але інше питання, що в Північній Америці батьки собі це можуть дозволити. Тут беруть участь муніципалітети, що більше підходить нашій країні.

Не може бути школа змішана: і приватна, і державна. Повинна бути або міська школа або обласна, або приватна.

Тому що, коли це все змішується, бувають такі випадки, що директор школи бере муніципальний лід, бере зарплату в міськраді для тренерів – жебрацьку, але тим не менш, з батьків ще беруть гроші! А у батьків різні же можливості. Ти тоді орендуй лід, запроси фахівців високого рівня і роби приватні послуги, як це і відбувається в Західній Європі і в Північній Америці.

Інше питання – це справжня муніципальна школа. Ми повинні домогтися ринкової зарплати для тренерів, які, незважаючи на всі "зусилля" Федерації і ректора Національного університету фізичного виховання і спорту Євгена Імаса, ще дожили до наших днів.

Що це взагалі за ректор, який за 8 років роботи не підготував жодного дитячого тренера? Не так, щоб дипломи зі столу продавати. Це не освіта, це посміховисько.

– Дитячі тренери – це болюче питання, а що скажіть про підготовку суддів?

– Є багато молодих людей, які живуть хокеєм, але не змогли з якихось причин потрапити в професійний хокей. Таких людей багато. Чому б не простягнути їм руку допомоги? Зарплата працівників суддівського корпусу все одно буде рости. Технічне оснащення Ліги буде все краще і краще. Це питання зайнятості – залізне для молодого хлопця!

Не знаю як дівчата. У футболі мені подобаються арбітрині, а в хокеї я такого, чесно, не бачив. У футболі-то такого немає, коли такі серйозні зіткнення...

А Федерація підготувала хоч одного суддю? Хоч одного фахівця? ФХУ відпочиває з 2013 року, коли здали останній каток за програмою "Хокей України". На цьому все закінчилося. І ці люди сидять там в радах... Ким потрібно при цьому бути, щоб сидіти там і керувати? На обличчя – бездіяльність.

– А ви вірите, що цю бездіяльність можливо викорінити?

– Зараз все в руках ФХУ. Молодий президент може знайти спільну мову з справжнім хокейним співтовариством – це клуби, школи, батьки та заслужені хокеїсти. Це найголовніше.

– Давайте продовжимо про школи? Дуже цікаво почути, як же це повинно працювати.

– Так. Повернемося до муніципальної школи. Міська школа – це оплата льоду, оплата праці фахівців – ми будемо домагатися, щоб не було стелі, і частина екіпіровки. "Верхня" форма: светри, шорти, шоломи – це клуби. Індивідуальний захист – це, в основному, батьки звичайно.

Вік 5-16 років – це все школа, але 5-12 – початкова школа, а 13-16 це старша школа.

– А куди будуть потрапляти діти після школи?

– Далі можуть йти коледжі. І МХЛ (Молодіжна хокейна ліга – прим. XSPORT), якщо повертатися до завдань Федерації, візьмемо приклад USHL.

Там уже нічого не платять ні батьки, ні студенти. Але це найкраща юніорська ліга в США. Це 17-20 років.

– А стипендії будуть?

– Це вже спонсори. А ФХУ просто зобов'язана витребувати гроші на проведення такої ліги. Це було б найефективніше. І вартувало б у районі 20-ти мільйонів гривень на рік.

Навіть збірні – це завдання вторинного рівня.

– А чим ще повинна на вашу думку повинна зайнятися Федерація якщо вже ми торкнулися цієї теми? В ідеалі.

– Федерація – це збірні команди. Призначення головних тренерів, матеріально-технічне забезпечення збірних.

Я прочитав інтерв'ю Георгія Зубка. Він каже про збори національних команд. Що таке збори? Хто в цей час буде платити гроші хокеїстам за роботу?

Чемпіонат почався в кінці серпня або на початку вересня і закінчився за тиждень до старту чемпіонату світу в тій групі, в якій ми будемо брати участь. Усе. Тому що за цей час 100% витрат несуть клуби.

Я наводжу цей приклад всім тренерам. Збірна Канади. За тиждень до Олімпіади в Сочі в 2014-му році у них були ігри за клуби. Потім вони пролетіли півсвіту і винесли всіх вперед ногами – в хокейному сенсі. Ось так збірна повинна грати. Якщо ми не поставимо професійний підхід, то нічого не вийде.

Тиждень до чемпіонату світу в розпорядженні головного тренера збірної. Тренер збірної відповідає тільки за тактичну роботу. Він же не відповідає ні за фізичну підготовку, ні за що інше. Тільки за тактику – як він сліпить воєдино зусилля гравців декількох клубів, українських та іноземних.

А щодо жіночої збірної я хотів би сказати керівництву Федерації... Мені подобається, щоб хокею було більше. Але хокей жіночий починається в школі, з дівчаток, а не з наших прекрасних дам, багато з яких, на жаль, розміняли четвертий десяток. Якщо в наступному році у вересні в школи почнуть набирати дівчаток, то чемпіонат України буде через 12 років. Це потрібно чітко розуміти. Все інше – це ілюзії. І всі ці ілюзії треба розвіяти і до цього питання повернутися тільки тоді, коли буде дійсно в Україні хоча б 100 дівчат в кожному віці, з яких можуть вирости 2-3 професіонала.

Коли немає дитячого, юнацького та чоловічого хокею по-справжньому, то говорити про жіночий якось передчасно. Почнемо з фундаменту. Інакше все це впаде.

– А аматорський хокей?

– Для любителів можна організувати будь-які турніри, святкові, може новорічні. Ми готові проспонсорувати, я поговорю з колегами.

Турнір – на вибування. Для цього орендується льодовий палац на кілька діб. Вісім команд з УХЛ чекають своїх суперників в 1/8-й фіналу. Я думаю, що це по-справжньому було б весело і точно популяризувало б хокей.

– Ми досить щільно поговорили про те, що відбувається безпосередньо на льоду. А чи все в порядку у нас з методологією для навчання і виховання юних хокеїстів?

– Методологія – для дітей. Що таке сьогодні державний тренер з хокею? Це завгосп Федерації. Це принизливо для хокею.

Гостренер – це дуже важливо. Це має бути людина типу Джима Брітена, який працював в Академії "Донбасу" (згодом в казанському "Ак Барсі" – прим. XSPORT), я підкреслюю – типу Джима Брітена. Він відповідає за методологію підготовки юних хокеїстів, проводить семінари, проводить стажування. Ось це по-справжньому державний тренер.

Ким був, припустимо, державний тренер збірної Радянського Союзу з легкої атлетики? Це людина, яка знала все і всіх. Ось це дуже важливо насправді.

– А які сьогодні можуть бути стимули у юних хокеїстів в Україні?

– Ну це точно не ці нескінченні платні "селекти". Взагалі платні відбори – це ідіотизм.

Я це бачу ось так – поки більше нікому не казав, з вами першими ділюся. Є, скажімо, чемпіонат України 2006-го року – U-14 або U-15 він вже буде. Я як меценат оголошую перед чемпіонатом: що ось, ми вибрали найсильніший турнір 2022 року і він умовно пройде в Швеції або США. Це не має значення. Це турнір категорії AAA – сильніше вже не буває. І я кажу, що я чемпіону України з 2006-го повністю оплачує, просто в подарунок і без всяких "селектів", участь у турнірі. Це для наших дітей по суті буде свій єврокубок. Вони ж повинні спілкуватися з хлопцями з інших країн.

Тут дуже важлива соціальна складова. Батьки – різні, таке життя. Але дитина не повинна про це думати, вона повинна грати в хокей, займатися спортом і радувати батьків. А так – у когось є гроші, а у когось немає.

Поїде клуб! За спортивним принципом – це чесно. Анатолій Брезвін та Сергій Коваль "присудили" просто так медалі в минулому сезоні серед хокеїстів 2004-го року. "Галицьким Левам", тому що вони розпускаються? Так "Галицькі Леви" навіть до фіналу ще не вийшли на той момент...

А я б хотів зробити так: виграв чемпіонат – поїдеш на світовий кубок. Ну і можна взяти в команду ще трьох найкращих хокеїстів з інших клубів. І ніяких грошей ніхто не платить! А якщо у батьків є гроші, ну так поїдьте на ще якийсь турнір самі.

Десь ось так я бачу стимул для юних хокеїстів, так як за все потрібно боротися!

– Ми поговорили про своєрідний єврокубку для дітей, а що ви думаєте про єврокубки для наших професійних команд?

– Як тільки відновляться змагання в Лізі чемпіонів і Континентальному кубку, Україна безумовно знову візьме участь у єврокубках. Ми обов'язково досягнемо одного місця в Лізі чемпіонів. Хоча у ХК "Донбас" було індивідуальне запрошення в незалежності від результатів чемпіонату. Але все одно, я вважаю, що грати повинен чемпіон.

Хочеться, щоб два наші клуби грали в єврокубках.

Згодом можна прийти до того, що мінімальна зарплатна частина річного бюджету повинна бути не менше 15 мільйонів гривень. І максимальна – 30-35.

– Давайте підіб'ємо підсумки.

– Діти – це міськради і батьки. Юнаки – це виключно відповідальність Федерації, бюджет – через ФХУ. Це абсолютно законні витрати, це юні спортсмени – це наше майбутнє. Не виключаю стипендії для юних хокеїстів з боку клубів або університетів. Це вже окрема історія.

Також у нас є професійна хокейна ліга – УХЛ – яка повинна ставати все сильніше і сильніше. У неї за такої системи не буде додаткових витрат.

А, наприклад, телеправа... Я хочу нагадати нашим шановним уболівальникам і експертам про таке: всі знають, що НХЛ найсильніша ліга світу? Так ось, з 1959-го року по 1972-й НХЛ платила телебаченню, щоб воно їх показувало! А сьогодні це приносить клубам НХЛ сотні мільйонів доларів.

– Якою ви бачите Українську хокейну лігу в найближчому майбутньому?

– Я сподіваюся, що в наступному році у нас буде мінімум 10 а може і 12 клубів. Є надія майже 100% на Дніпро і відсотків 75 на Кривий Ріг, є надія на повернення Харкова.

Взагалі я мрію про те, щоб було дві конференції по 8 клубів. Ось це був би чемпіонат! А конференції навіть допоможуть нам скоротити логістичні витрати.

От якби було 16-20 команд в двох конференціях, можна було б сказати, що український хокей відбувся і ці зміни невідворотні.

Але ми не можемо, як за океаном, продавати квитки за ціною від 60-ти доларів. Нашим співвітчизникам це буде важко. А враховуючи, що 21 домашній матч тільки в регулярці, а прийти людина хоче з дружиною, з дітьми і добре провести час. Це – космічні суми. Тут нашим клубам потрібно шукати інші складові, якщо телебачення розкрутить хокей.

Колись я пропонував, коли ми грали в КХЛ, щоб лігу монетизувати. Тобто, 50% бюджету клубів НХЛ, навіть трохи більше, складають стадіони. Ще близько 20-30% приносять фудкорти, плюс продаж атрибутики і інше, інше. І тільки 20% дає телебачення. Ось власне чому і стадіони американські такі великі – по 20 тисяч місць, і все інше.

Як ми повинні замінити цю модель? Дуже просто. Ми можемо взяти 12 національних спонсорів – великі компанії орієнтовані на чоловічу аудиторію. Спочатку по 500 тисяч або по 1 мільйону гривень вхідний квиток для спонсора, щоб клуби не платили внески і все інше. Плюс якісь розумні гроші від телебачення. Це предмет переговорів і тонких підрахунків.

– А крім спонсорів?

– Другий етап для УХЛ – це бонуси. За очко, припустимо, сто тисяч. Ось набрав ти 50 очок – це вже 5 мільйонів, це вже допомога.

Ось так, якщо не збиватися з дороги, можна за 10 років побудувати УХЛ професійно.

Якщо говорити про професійний підхід, то тут потрібно сказати і про гравців і тому, що тривалі втягують збори перед сезоном нам не потрібні. Професіонала втягувати не треба.

УХЛ повинна збиратися десь на два передсезонних турніри і починати чемпіонат.

Твоя фізична підготовка – це твої особисті проблеми.

УХЛ є над чим працювати. Крім усього того, про що ми поговорили це і авторитетність суддівського корпусу. Для цього нам потрібна головна переглядова для суперечливих епізодів, до якої б зверталися арбітри під час матчів. У ній повинні працювати найавторитетніші фахівці.

Ті питання, які ми з вами проговорили, добре відомі. У них немає нічого нового. Наш діалог це всього лише спроба адаптувати найкращий світовий досвід до наших реалій.

– Дякую! Побажаєте щось нашим читачам і любителям хокею?

– Оскільки ми спілкуємося напередодні Нового року, взагалі всіх українців і особливо тих, хто пов'язаний зі спортом, з хокеєм, з прийдешнім! Гарного Нового року, щоб всі ці хвороби нас обійшли й більше ми ніколи не поверталися до карантину. Щоб ми займалися спортом і ростили здорових діток – красу і гордість нашої країни!