Тому що "Putin team": визначився чемпіон НХЛ

Клуб Національної хокейної ліги "Вашингтон Кепіталз" росіянина Овечкіна вперше в своїй історії став володарем Кубка Стенлі. "Столичні" обіграли "Вегас" в п'ятій грі 4:3. Рахунок в серії став 4:1.

Росіянин вніс свою лепту в переможному матчі - Ові відзначився в другому періоді, реалізувавши більшість.

