Тому що "Putin team": визначився чемпіон НХЛ

Клуб Національної хокейної ліги "Вашингтон Кепіталз" росіянина Овечкіна вперше в своїй історії став володарем Кубка Стенлі. "Столичні" обіграли "Вегас" в п'ятій грі 4:3. Рахунок в серії став 4:1.
Росіянин вніс свою лепту в переможному матчі - Ові відзначився в другому періоді, реалізувавши більшість.
THE @Capitals ARE THE 2018 #STANLEYCUP CHAMPIONS! pic.twitter.com/5hIneswpFK- NHL (@NHL) 8 червня 2018 р.
При цьому телеграм-канал "Спорт і плітки" підколов Овечкіна через його підтримки Володимира Путіна. "Овечкін. Заслужив. А все чому? Тому що вступив в "Putin team", - написали автори каналу.
Відзначимо, що для перемоги команді з Вашингтона знадобилося 42 сезони в НХЛ.
До цього "столичні" лише раз грали в фіналі Кубка Стенлі, в сезоні-1997/98 вони програли "Детройту" в серії 0:4.
WE ARE THE CHAMPIONS !!! #ALLCAPS #STANLEYCUP pic.twitter.com/uBSP6XXTJO- Washington Capitals (@Capitals) 8 червня 2018 р.
TROTZY !!!!! #ALLCAPS pic.twitter.com/FCHiTTLyQs- Washington Capitals (@Capitals) 8 червня 2018 р.
Овечкін не єдиний з представників РФ, який став володарем заповітного трофею в складі "Кепіталз". У їх числі нападник Євген Кузнєцов і захисник Дмитро Орлов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст побажала смерті Овечкіну .
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