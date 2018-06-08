Тому що "Putin team": визначився чемпіон НХЛ

Клуб Національної хокейної ліги "Вашингтон Кепіталз" росіянина Овечкіна вперше в своїй історії став володарем Кубка Стенлі. "Столичні" обіграли "Вегас" в п'ятій грі 4:3. Рахунок в серії став 4:1.

Росіянин вніс свою лепту в переможному матчі - Ові відзначився в другому періоді, реалізувавши більшість.

При цьому телеграм-канал "Спорт і плітки" підколов Овечкіна через його підтримки Володимира Путіна. "Овечкін. Заслужив. А все чому? Тому що вступив в "Putin team", - написали автори каналу.

Відзначимо, що для перемоги команді з Вашингтона знадобилося 42 сезони в НХЛ.

До цього "столичні" лише раз грали в фіналі Кубка Стенлі, в сезоні-1997/98 вони програли "Детройту" в серії 0:4.

Овечкін не єдиний з представників РФ, який став володарем заповітного трофею в складі "Кепіталз". У їх числі нападник Євген Кузнєцов і захисник Дмитро Орлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст побажала смерті Овечкіну .