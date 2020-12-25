Київський "Сокіл" пропустив першим, але здобув третю перемогу поспіль

Київський "Сокіл" здобув виїзну перемогу над "Маріуполем" у 20-му турі регулярного сезону УХЛ Паріматч у четвер, 24 грудня, та продовжив виграшну серію до трьох поєдинків.

У першій половині стартового періоду жодна з команд не могла створити реальну загрозу біля воріт суперників, проводячи в основному позиційні атаки. Тільки в другій його частині обидва колективи стали грати більш активно, що відразу вилилося в забиті шайби. На гол Скуріхіна в більшості відповів Рубан вже через п'ять секунд.

У другій двадцятихвилинці рахунок на табло змінився всього один раз. Гостям вдалося провести результативну атаку, яку точним кидком завершив Павленко. У заключному відрізку зустрічі "Маріуполю" вдалося відігратися зусиллями Бондаренко, але рівність у рахунку тривала недовго. Спочатку Кузьменко вдруге вивів "Сокіл" вперед, а в кінцівці матчу Міхнов забив четверту шайбу і встановив остаточний результат – 2:4.

"Маріуполь" – "Сокіл" 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Шайби: 1:0 Скуріхін (Мазур, Корчоха, більш.), 14:17; 1:1 Рубан (Кузьменко), 14:22; 1:2 Павленко (Олендаренко, Морозов), 29:46; 2:2 Бондаренко (Петрухно), 46:29; 2:3 Кузьменко, 50:34; 2:4 Міхнов (Васильєв), 57:40;

"Маріуполь": Дуве (Качула); Скуріхін – Цикало, Костарєв – Мельников, Фроленко – Гуров, Петрухно – Філімонов; Чердак (К) – Корчоха – Мазур, Кобяков – Мостовий – Бондаренко (А), Лихачов – Ромащенко – Луговий, Дурдиєв – Олійник.

"Сокіл": Кубрицький (Пеленський); Олендаренко – Голубич, Сисак – Платонов, Васильєв – Бєлінський, Сушков – Коржилецький; Міхнов (А) – Ступак – Німенко, Морозов (К) – Симчук – Павленко, Рубан – Кузьменко – Панченко, Гільманов – Смирнов – Сиротенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський клуб переміг в УХЛ, програючи з рахунком 0:3.