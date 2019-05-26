Канада – Фінляндія: онлайн відеотрансляція фіналу чемпіонату світу з хокею

У неділю, 26 травня, на чемпіонаті світу з хокею-2019 відбудеться фінальний поєдинок. У боротьбі за "золото" битимуться команди Канади і Фінляндії.

Поєдинок в Братиславі на льоду арени імені Онджея Непела почнеться о 21:10.

OBOZREVATEL проведе онлайн відеотрансляцію матчу Канада - Фінляндія. Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині за кілька хвилин до початку. Слідкуйте за оновленням.

Нагадаємо, що в півфіналі "Кленові листки" розгромили чехів, вигравши з рахунком 5:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL в грі 1/2 фіналу Фінляндія, що складається з молодих хокеїстів, мінімально переграла збірну Росії, в складі якої було 75% гравців НХЛ.

Така ганьба росіян викликала бурю обурення у вболівальників команди.

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