Хокейний клуб «Донбас» привітав жінок з 8 Березня

Напередодні Міжнародного жіночого дня представники хокейного клубу "Донбасс" і благодійного Фонду Бориса Колеснікова привітали жінок Донеччини з настанням весни.

Хокеїсти і благодійники відвідали навчальні заклади та медичні установи регіону і особисто привітали жінок, які працюють в сфері освіти і охорони здоров'я. Подарунки отримали понад 9 000 співробітників в Дружківці, Краматорську, Покровську, Костянтинівці, Слов'янську, Святогірську, Миколаївці, Покровському та Костянтинівському районах.

"Сьогодні у нас особливий захід, присвячений 8 Березня. Перше весняне свято по праву належить жінкам - матерям, улюбленим, трудівницям. Вони наповнюють наше життя теплом і сенсом, вносять неоціненний вклад у розвиток нашого регіону і всієї України. Я бажаю всім жінкам сонячного настрою, краси, оптимізму, миру; зустрічати кожен день з радістю, впевненістю і спокоє ", - говорить президент хокейного клубу "Донбас" Борис Колесніков.

Гостям з хокейного клубу та благодійного Фонду були раді в кожній установі.

"У цей перше свято весни нам дуже приємно отримати привітання і солодкі набори від наших давніх друзів, якими є благодійники та спортсмени. Ми почули від них багато чудових і теплих слів, побажань. Дякуємо меценатів за їх турботу, увагу і чудовий настрій!", - розповідає Тетяна Шишимарєва, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міськради.

Нагадаємо, хокейний клуб "Донбас" і Фонд Бориса Колеснікова традиційно в День святого Миколая вітають дітей Донеччини з новорічними святами і дарують солодкі подарунки, а в День знань вручають тисячам першокласників області фірмові рюкзаки зі шкільним приладдям.

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