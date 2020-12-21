Хокеїсти влаштували масову бійку в чемпіонаті України. Відео

У неділю, 20 грудня, в матчі УХЛ між "Крижаними Вовками" і "Соколом" трапилася масова бійка, в якій взяли участь сім гравців.

Як повідомляється на офіційному сайті Української хокейної ліги (УХЛ), за 6 хвилин до закінчення матчу за рахунку 4:3 на користь другої команди канадський легіонер "Вовків" Шейн Хеффернан почав з'ясовувати стосунки з голкіпером суперників. Це спровокувало бійку, в результаті якої троє "Соколів" і четверо господарів опинилися на лавці штрафників.

Найбільш активну участь у конфлікті прийняв чеський легіонер "Вовків" Міхаель Фолтін. Суддям довелося своїм тілом захищати потерпілого хокеїста гостей.

Нагадаємо, що "Сокіл" зробив неймовірний камбек у київському дербі, відігравшись з 0:3 і закінчивши поєдинок з рахунком 6:3. Це дозволило їм залишитися на другому місці в таблиці. Що стосується "Вовків", то вони йдуть передостанніми, випереджаючи "Білий Барс" тільки завдяки кращій різниці закинутих і пропущених шайб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншій зустрічі 20 грудня "Кременчук" розгромив головного аутсайдера нинішнього сезону.