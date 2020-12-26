Хокеїста НХЛ обдурили в Росії на півтора мільярда рублів

Російський банк обдурив хокеїста НХЛ Олександра Радулова на півтора мільярда рублів (трохи більше 20 млн доларів), заявив адвокат спортсмена Сергій Ташков.

За словами Ташкова, з 2015 року Радулов переказував в банк, назва якого не вказується, свою зарплату. Незабаром у банку відкликали ліцензію, але керівництво фінансової організації запевнило Радулова, що з його грошима все в порядку.

В цьому році Радулов прилетів до Росії з Далласа, де він виступає за клуб НХЛ "Даллас Старз", і разом з адвокатом став розбиратися з документами. З'ясувалося, що банк заборгував хокеїстові 1,5 млрд рублів.

"Спробували якось вирішити питання, зустрітися з людьми цими досудово, в мирному порядку, вони почали від нас бігати", – розповів Ташков "360".

Адвокат зазначив, що Радулов – не єдиний потерпілий від рук шахраїв спортсмен. Однак, за його словами, керівництво банку "опрацювало" всіх клієнтів, щоб вони не заявляли в правоохоронні органи.

"Тепер все це розкрилося. Перший спортсмен заявить про цю проблему, за ним потягнуться інші. Але у нас найбільший [внесок]. У Радулова був вклад десь на 1,5 мільярда [рублів]", - заявив Ташков.

Адвокат зазначив, що банкіри спробували загрожувати Радулову – вони зв'язалися з менеджерами хокеїста в НХЛ і заявили, що вiдправлять запит про всі його податки в США.

"Це дивна загроза, так як в США неможливо не платити податки. Вони про це не знали. Менеджери посміялися. Сказали:" Дурні, чи що? "Ми прийняли рішення це висвітлити", – підсумував Ташков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський захисник "Колорадо Евеланш" з НХЛ Микита Задоров заявив, що не хоче повертатися в Росію і планує залишитися в США після завершення кар'єри.