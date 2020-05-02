Хокеїст збірної України перейшов в російський "Рубін"

Український захисник Ігор Мережко в сезоні 2020/21 підписав контракт з тюменськии "Рубіном" і продовжить виступи у Вищій хокейній лізі Росії.

У минулому сезоні хокеїст виступав у складі ташкентського "Хумо", проте клуб прийняв рішення не брати участь в наступному сезоні ВХЛ. В узбецькому клубі захисник зіграв 54 матчі і набрав 14 (1 + 13) очок.

Ігор – уродженець Харкова. У 17 років він потрапив за океан, граючи в Канаді в Західній хокейній лізі (WHL) за клуб "Летбридж". Там Мережко провів чотири сезони.

24-річний Мережко – гравець збірної України, за яку виступав на чемпіонаті світу-2019 і в кваліфікації на Ігри-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник донецького "Шахтаря" продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії. 22-річний футболіст "гірників" підписав повноцінний контракт з казанським "Рубіном".

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