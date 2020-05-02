Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Хокей

Хокеїст збірної України перейшов в російський "Рубін"

5.7т
Читати матеріал російською

Український захисник Ігор Мережко в сезоні 2020/21 підписав контракт з тюменськии "Рубіном" і продовжить виступи у Вищій хокейній лізі Росії.

У минулому сезоні хокеїст виступав у складі ташкентського "Хумо", проте клуб прийняв рішення не брати участь в наступному сезоні ВХЛ. В узбецькому клубі захисник зіграв 54 матчі і набрав 14 (1 + 13) очок.

Ігор – уродженець Харкова. У 17 років він потрапив за океан, граючи в Канаді в Західній хокейній лізі (WHL) за клуб "Летбридж". Там Мережко провів чотири сезони.

24-річний Мережко – гравець збірної України, за яку виступав на чемпіонаті світу-2019 і в кваліфікації на Ігри-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник донецького "Шахтаря" продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії. 22-річний футболіст "гірників" підписав повноцінний контракт з казанським "Рубіном".

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
20
0
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Салгалов Сергей
Салгалов Сергей
Все эти скомарохи и шуты продавались и будут продаваться. Надо просто наказывать деньгами!Обложите их налогами, стобы и пукнуть не могли!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Roma Roma
Roma Roma
Закрыть въезд в Украину и забыть что такое было у нас ч... мо
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Хокей

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку