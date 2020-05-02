Хокеїст збірної України перейшов в російський "Рубін"

Український захисник Ігор Мережко в сезоні 2020/21 підписав контракт з тюменськии "Рубіном" і продовжить виступи у Вищій хокейній лізі Росії.
💥 Зустрічаємо новачка! Як повідомляє офіційний сайт ВХЛ наш клуб поповнив перший новачок міжсезоння - захисник Ігор Мережко. У минулому сезоні гравець виступав за "Хумо" з Ташкента. Провів в регулярному чемпіонаті 43 матчі (1 + 8) і 11 матчів у плей-офф (0 + 5). Ласкаво просимо в "Рубін"
У минулому сезоні хокеїст виступав у складі ташкентського "Хумо", проте клуб прийняв рішення не брати участь в наступному сезоні ВХЛ. В узбецькому клубі захисник зіграв 54 матчі і набрав 14 (1 + 13) очок.
Ігор – уродженець Харкова. У 17 років він потрапив за океан, граючи в Канаді в Західній хокейній лізі (WHL) за клуб "Летбридж". Там Мережко провів чотири сезони.
24-річний Мережко – гравець збірної України, за яку виступав на чемпіонаті світу-2019 і в кваліфікації на Ігри-2020.
Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник донецького "Шахтаря" продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії. 22-річний футболіст "гірників" підписав повноцінний контракт з казанським "Рубіном".
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