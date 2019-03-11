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/Хокей

Хокеїст збірної Росії збунтувався проти Путіна

1.7тЧитати матеріал російською

Російський нападник клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Артемій Панарін обурено оцінив мітинг за вільний інтернет, який відбувся в Москві 10 березня.

Артемій Панарін

Артемій Панарін

Instagram

"Як можна настільки боятися власних громадян? Хто що думає? Куди котимося?" - написав хокеїст збірної Росії під фотографією з мітингу.

Цей вчинок спортсмена викликав бурхливу підтримку в коментарях. Користувачі захоплюються громадянською позицією свого співвітчизника.

"Молодець Панара, все добре сказано", "Молодець, Артемію. Не боїшся сказати правду, підтримати народ","Артемію, ти справжній громадянин, поважаю","Панара, красень! Не те, що беззубий путінолиз Овечкін","Красава, Тьомо, не те що Овечкін зі своїм путінітім", - пишуть користувачі.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські вболівальники зацькували кращого хокеїста РФ Олександра Овечкіна за раболепське приниження перед Путіним.

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Особа
Артемій Панарін
Місце
Росія
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло...придурки украинцы...нам...россиянам майдан не нужен...привет панарину))
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минин евген
минин евген
не надо кацапью никакого интернета, пусть пиздуют в чебурнет.
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