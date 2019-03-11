Хокеїст збірної Росії збунтувався проти Путіна

Російський нападник клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Артемій Панарін обурено оцінив мітинг за вільний інтернет, який відбувся в Москві 10 березня.

Артемій Панарін Instagram

"Як можна настільки боятися власних громадян? Хто що думає? Куди котимося?" - написав хокеїст збірної Росії під фотографією з мітингу.

Цей вчинок спортсмена викликав бурхливу підтримку в коментарях. Користувачі захоплюються громадянською позицією свого співвітчизника.

"Молодець Панара, все добре сказано", "Молодець, Артемію. Не боїшся сказати правду, підтримати народ","Артемію, ти справжній громадянин, поважаю","Панара, красень! Не те, що беззубий путінолиз Овечкін","Красава, Тьомо, не те що Овечкін зі своїм путінітім", - пишуть користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські вболівальники зацькували кращого хокеїста РФ Олександра Овечкіна за раболепське приниження перед Путіним.

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