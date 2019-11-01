Хокеїст з українським корінням забив унікальний гол у НХЛ

Американський нападник Меттью Ткачук, який виступає за команду "Калгарі Флеймз", закинув феноменальну шайбу в овертаймі матчу Національної хокейної ліги проти "Нешвілл Предаторз".

"Нешвілл" - "Калгарі"

Гра відбулася на домашньому стадіоні "Нешвілла" "Бріджстоун-Арена" і завершилася перемогою "Калгарі" з рахунком 6:5 в овертаймі. При цьому цікаво, що гості жодного разу за весь матч не вели в рахунку, а Меттью Ткачук вперше врятував свою команду за 40 секунд до закінчення третього періоду, зробивши рахунок 5:5 і перевівши гру в овертайм.

Але головний шедевр форвард, у якого є українське коріння, створив у самій кульмінації зустрічі. За секунду до кінця додаткового часу (!) Ткачук завдав геніального кидка ключкою між ніг і приніс своїй команді перемогу.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися на цей вражаючий кидок:

В НХЛ вже назвали шедевр Меттью Ткачука головним претендентом на звання найкращого гола сезону.

Меттью Ткачук - син легендарного американського хокеїста українського походження, зірки НХЛ Кіта Ткачука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський форвард Валерій Нічушкін продовжив свою принизливу безгольову серію в Національній хокейній лізі, яка налічує вже 80 матчів.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!