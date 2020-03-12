Хокеїст "Білого Барса" чудо-фінтом забив красиву шайбу в УХЛ - Парі-Матч

У середу, 11 березня, в Києві відбувся стартовий поєдинок чвертьфіналу плей-офф Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого білоцерківський "Білий Барс" впевнено обіграв столичних "Льодяних Вовкiв" і повів в серії.

Обидві команди показали масу гострих і яскравих атак, проте найбільше запам'яталась перша шайба білоцерківців в самому кінці першого періоду поєдинку. Кращий форвард "Білого Барса" Сергій Бабинець на п'ятаку обманним маневром обвів захисника і голкіпера киян, відправивши шайбу вже в порожній кут воріт.

Нагадаємо, що 14 березня о 13:00 в Білій Церкві команди проведуть повторний поєдинок. А, в разі необхідності, 16 березня о 18:45, також у Білій Церкві, буде проведений третій, вирішальний, матч. Прямі трансляції зустрічей будуть доступні на сайтах УХЛ і XSPORT.ua.

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