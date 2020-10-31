ХК 'Маріуполь' оформив першу перемогу в історії в УХЛ Паріматч

У Маріуполі відбувся матч третього туру чемпіонату УХЛ Паріматч між однойменним клубом і "Крижаними Вовками".

На 5-й хвилині рахунок у матчі відкрив капітан "Маріуполя" Володимир Чердак, який успішно зіграв на добиванні і реалізував чисельну перевагу. Через 10 хвилин рахунок подвоїв Кирило Бондаренко, також закинувши в більшості.

Перевага "Маріуполя" була по грі, однак незадовго до другого періоду "Крижані Вовки" скоротили відставання: фінський легіонер Еету Моксунен потужним кидком "пробив" Тимура Мамедова. Крапку в матчі поставив Вадим Мазур, який переграв голкіпера "Вовків" Андрія Стельмаха з порожньої зони перед воротами.

Центральний матч третього туру чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч відбудеться завтра, 1 листопада: о 13:30 "Дніпро" приймає "Кременчук". Пряма трансляція - на телеканалі XSPORT.

"Маріуполь" - "Крижані Вовки" 3:1 (2:0; 0:1; 1:0)

Шайби: 1:0 Чердак (Луговий, Мазур - більш.), 4:45. 2:0 Бондаренко (Кобяков - більш.), 14:47. 2:1 Моксунен (Панков, Шабанов - більш.), 38:55. 3:1 Мазур (Агєєв), 47:24.

Маріуполь: Мамедов (Качула); Петрухно (А) - Сірченко, Мельников - Гуров, Костарєв - Цикало, Філімонов; Чердак (А) - Мазур - Агєєв (А), Луговий - Коваленко - Мостовий, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Ухін - Дворник - Дурдиєв.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Моксунен - Сисоєв, Лучніков - Неверов (А), Жигалов - Фроленко, -; Черемнов - Сурін - Панков (А), Шабанов (К) - Шапіро - Абаджян, Булах - Андрющенко - Болотін, - Воробйов - Борисов.