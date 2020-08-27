ХК "Донбас" виграв Відкритий кубок-2020

Хокейні клуби "Донбас" і "Кременчук" у четвер, 27 серпня, провели свій заключний поєдинок на передсезонному турнірі Відкритий кубок Донбасу-2020.

Переможцем став "Донбас", який вшосте здобув "золото". "Кременчук" завоював "срібло", "Білий Барс" став володарем "бронзи" турніру, а "Дніпро" зайняв четверте місце.

Свій заключний поєдинок на турнірі команди почали на швидкостях, показавши, що вони націлені тільки на перемогу в цьому матчі. Такий настрій вилився у велику кількість атак як із боку "Донбасу", так і з боку "Кременчука". Різниця була лише в реалізації гольових моментів – першими закинути змогли донеччани за допомогою точного кидка Миколи Казаковцева, пішовши на першу перерву з мінімальною перевагою.

Своє результативне слово кременчужани сказали вже на третій хвилині другого періоду, коли Ілля Коробов зловив точну передачу від Александрова і відправив шайбу точно в дев'ятку воріт Олексія Трифонова. Далі команди істотно посилилися в обороні, не дозволяючи супротивнику забити і вийти вперед, а гра йшла до першої допущеної помилки. Рівний рахунок на табло протримався аж до кінця другого періоду і в третій двадцятихвилинці клуби були змушені починати все спочатку.

Третій період пройшов за сценарієм другого, однак без закинутих шайб. Команди вели гостру боротьбу з обох сторін, але більше намагалися не пропустити, ніж забити. Саме тому в'язка третя двадцятихвилинка залишила рівні цифри та табло і долю зустрічі повинен був вирішити овертайм. Однак і в додатковому часі надійність воротарів не дозволила командам відзначитися і матч перейшов у першу на турнірі булітну серію. У серії післяматчевих кидків переможний буліт на свій рахунок записав форвард донеччан Віктор Туркін та приніс перемогу своїй команді.

"Донбас" – "Кременчук" 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби:

1:0 Казаковцев (Мілєхін, Колесніковс), 15:28;

1:1 Коробов (Александров), 23:05;

2:1 Туркін (переможний буліт).

"Донбас": Трифонов; Ігнатенко-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Кутугін-Колесніковс, Монс-Туркін-Казаковцев, Кобелєв-Журавльов, Валуйский-Бірюков-Сигарев, Кожевников-Григор'єв, Мілєхін-Карамнов-Захаров, Костиков

"Кременчук": Давлетшін; Бобрусов-Григорян, Чемерілов-Серанов-Кисельов, Хрішпенц-Бойових, Савченко-Пукса-Созонов, Алексюк-Толстушко, Леонов-Гриценко-Ворона, Александров-Горлушко, Коробов-Дубінін-Денискин, Тютченко