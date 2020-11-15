ХК "Донбас" відігрався з 0:2 і здолав "Дніпро" в УХЛ Паріматч. Відео

15 листопада, в Дружківці відбувся центральний поєдинок 8-го туру чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ) Паріматч між "Донбасом" і "Дніпром".

Після поразки від "Краматорська" "щуки" були по-спортивному злі і налаштовані на перемогу в матчі 8-го туру. Такий настрій відразу вилився в дві закинуті шайби - в середині періоду з різницею в 2 хвилини відзначилися Павло Воробйов і Сергій Афанасьєв. Таким чином, на першу перерву клуби пішли з перевагою херсонського клубу.

Після програного першого періоду на старті другого донеччани всі сили кинули в атаку, щоб відіграти пропущені голи. Спочатку Олег Шишлянніков на першій же хвилині періоду реалізував більшість, а через 10 хвилин Андрій Бірюков красиво прошив Олександра Хомутова і встановив рахунок 2:2 на табло.

Третю двадцятихвилинку донеччани знову почали зі швидкою закинутої шайби - вже на першій хвилині періоду знову відзначився Олег Шишлянніков, вперше вивівши донецький клуб вперед. Після цього команди обмінялися голами - з різницею в 30 секунд хет-трик зробив Олег Шишлянніков, а потім відставання до мінімального у "щук" скоротив Олександр Каракулько.

За три хвилини до кінця періоду Микола Казаковцев закинув першу шайбу в поточному сезоні, а через дві хвилини "щуки" зняли воротаря і реалізували свою перевагу, зробивши рахунок 5:4 на табло. Однак, за 15 секунд до кінця періоду Євген Монс відправив шайбу в порожні ворота херсонців і встановив остаточний рахунок в матчі - 6:4.

Відзначимо, що восьма перемога поспіль дозволила "Донбасу" закріпитися на першому місці в таблиці з 16 очками і випередити "Кременчук" на 2 бали.

"Донбас" - "Дніпро" 6:4 (0:2, 2:0, 2:4)

Шайби: 0:1 Воробйов (Гасніков), 8:22; 0:2 Афанасьєв (Макаров, Вишняков), 10:57; 1:2 Шишлянніков (Бірюков, більш.), 21:03; 2:2 Сигарьов (Шишлянніков), 33:13; 3:2 Шишлянніков (Сигарьов, Кобелєв), 40:59; 4:2 Шишлянніков (Сигарьов, Бірюков, більш.), 51:21; 4:3 Каракулько (Кругляков), 51:50; 5:3 Казаковцев (Разумов, Монс), 56:25; 5:4 Афанасьєв (Вишняков, Каракулько), 58:19; 6:4 Монс (Туркін), 59:45

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавльов, Кожевников - Кобелєв, Кутугін - Колесніковс, Садовиков - Трандафілов; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Мільохін - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Разумов - Костіков.

Дніпро: Хомутов (Петров); Дорофєєв - Декало, Макаров (К) - Афанасьєв (А), Матусевич - Ратушний, Кругляков; Зайцев - Крисанов - Швецов, Вишняков - Гасніков - Воробйов, Каракулько - Чернишенко - Целогородцев (А), Брага.