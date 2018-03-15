ХК "Донбас" у фіналі чемпіонату України: історія виступів

Хокейний клуб "Донбас" в шостий раз в своїй історії пробився до фіналу чемпіонату України. Як і минулого сезону, за почесний трофей підопічні Сергія Вітера битимуться з "Кременчуком". Перші два поєдинки фінальної пульки пройдутьу Дружківці 18 березня в 17:00 і 20 березня в 18:45. Прямі трансляції - на каналі XSPORT.

Відзначимо, що попередні п'ять спроб стати чемпіоном країни виявилися вдалими для ХК "Донбас", нагадав на своїй сторінці в Facebook президент клубу Борис Колесніков.

Перші два "золота" донеччани завоювали у протистояннях з київським "Соколом". Особливо феєричною вийшла дуель усезоні 2011/12. Тоді майбутній чемпіон здобув перемогу в шести зустрічах - 4:3, 4:2, 0:4, 7:5, 3:4, 5:0.

У наступних двох сезонах "Донбас" виграв під нуль фінальні серії у двох київських команд - "Компаньйона" і "Дженералз". А в попередньому чемпіонаті "Кременчук" упав під натиском донеччан в шести зустрічах - 1:3, 4:3, 1:3, 1:2, 4:1, 1:2.

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