ХК 'Донбас' розгромив 'Льодяних Волков'

28 листопада, в Броварах відбувся перший поєдинок 12-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Крижані Вовки" протистояли "Донбасу". Перед цим, у всіх 17 очних зустрічах між цими командами донецькі хокеїсти здобули перемоги. Тому сьогодні господарі майданчика хотіли підправити цю сумну для них статистику.

Стартові хвилини матчу обидві команди почали в неквапливому темпі. Два перших по-справжньому гольові моменти виникли біля воріт саме "Донбасу". Спочатку Панков, а потім і Шабанов шукали своє щастя біля володінь Трифонова, але обидва рази кіпер гостей забирав шайби.

Гості відповіли кількома тривалими атаками і небезпечними кидками, з якими не без зусиль впорався Стельмах. Спочатку він відбив з близької відстані шайбу Туркіна, а потім двічі врятував від кидків Монса. Ближче до середини періоду "Донбас" все більше і більше заволодів ініціативою, змушуючи "Вовків" грати другим номером. На 10 хвилині Стельмах знову врятував господарів майданчика після подвійного кидка від форвардів "Донбасу".

До перерви обидві команди обмінялися небезпечними моментами, в яких героями стали воротарі. Відкотивши нічию в першому періоді, команди пішли на перерву.

Другу двадцятихвилинку активно почали гості. За півтори хвилини, воротар "Вовків" Стельмах тричі рятував команду від пропущеної шайби. Але на 26 хвилині хокеїсти "Донбасу", граючи в більшості, все ж змогли розпечатати ворота київської команди. Шайбою відзначився Сигарьов з передачі Коренчука. Правда, варто відзначити, що перед пропущеним голом у "Вовків" було два моменти, які не реалізував їх форвард Панков.

Після закинутої шайби донецькі хокеїсти ще більше посилили натиск на ворота Стельмаха і вже на 35 хвилині вони вели з рахунком 3:0. Першим своїм хет-триком у складі донеччан відзначився Сигарьов, при двох асистах Шишляннікова. Варто зазначити, що третій гол "Донбас" забив завдяки пресингу в зоні суперника, після чого захист "Вовків" помилився, а гості вміло цим скористалися.

Під кінець періоду Костіков закинув четверту шайбу, але знову перед цим воротар "Донбасу" Трифонов двічі врятував гостей від пропущеного гола. На заключну перерву команди йшли з рахунком 4:0 на користь донеччан.

У третьому періоді сценарій гри не змінився. Гості продовжували насідати на ворота "Вовків" і вже на 42 хвилині Сигарьов оформив покер, а ще ближче до середини він оформив пента-трик з четвертого по рахунку асисту Шишляннікова.

До кінця гри рахунок на табло, завдяки блискучим сейвам другого кіпера "Вовків" Макаренка не змінився - 6:0 і "Донбас" здобув чергову перемогу.

"Крижані Вовки" - "Донбас" 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)

Шайби: 0:1 - Сигарьов (Коренчук), 25:14; 0:2 - Сигарьов (Шішлянніков- Журавльов), 31:10; 0:3 - Сигарьов (Шішлянніков), 34:54; 0:4 - Костіков (Колесніковс - Разумов), 37:40; 5:0 - Сигарьов (Шішлянніков - Бірюков), 41:04; 0:6 - Сигарьов (Шішлянніков - Бірюков); 49:53;

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Моксунен, Лучніков - Фолтін, Неверов - Сисоєв, Карпов; Шабанов (К) - Сурін - Панков (А), Кіча - Шапіро - Андрющенко, Булах - Борисов - Найдьонов, Володимирський.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавльов, Кожевников - Кобелєв, Григор'єв - Колесніковс, - Садовиков; Мільохін - Туркін - Монс, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Разумов - Костіков.