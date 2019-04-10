ХК "Донбас" обіграв "Дніпро" в четвертому матчі фіналу УХЛ

У Херсоні відбувся четвертий матч фінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги між "Дніпром" і "Донбас". Перший матч серії залишився за херсонців, проте потім донеччани отримали дві перемоги поспіль і вийшли вперед.

Традиційно, зустрічі "Дніпра" і "Донбасу" відрізняються малою результативністю, великою кількістю боротьби і тактичними тренерськими рішеннями. Не стала винятком і сьогоднішня гра.

Без малого 53 хвилини команди шукали свої шанси біля чужих воріт, змушуючи суперника помилитися. Відкрити рахунок в матчі вдалося Віктору Захарову - обігравшись з Євгеном Нікіфоровим, капітан донеччан кистьовим кидком "пробив" Олега Петрова, який на мить втратив концентрацію. Ця шайба стала четвертою для форварда "Донбасу" у фінальній серії плей-офф.

Незадовго до фінальної сирени "Дніпру" вдалося закріпитися поблизу чужих воріт, і Дмитро Підгурський випустив шостого польового гравця замість голкіпера. Однак закинути Богдану Дьяченку в херсонців не вийшло, зате відзначився Віталій Лялька - нападник "Донбасу" доїхав до чужій синьої лінії, і встановив рахунок 0:2.

За 11 секунд до кінця третього періоду Ілля Декало підставив ключку під кидок Кирила Бондаренка, і відправив шайбу за спину Богдана Дяченка. Однак часу порівняти рахунок в "щук" вже не залишалося - перемога 2:1 дозволила "Донбасу" зробити рахунок в серії 3:1 на свою користь.

П'ятий матч фінальної серії плей-офф чемпіонату відбудеться в Дружківці 12 квітня. Початок зустрічі о 18:30, пряма трансляція - на телеканалі XSPORT.

"Дніпро" - "Донбас" 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 Захаров (Нікіфоров, Разумов - більш.), 41:33. 0:2 Лялька (Коренчук, Романенко - порожні ворота), 58:37. 1:2 Декало (Янішевський, Бондаренко - шостий польовий), 59:49.

Дніпро: Петров; Бєлоусов (А) - Шулешов, Афанасьєв - Пугачов, Матвієнко - Декало, зик - Матусевич; Черемнов - Ромащенко (А) - Жвачкін (К), Бондаренко - Дунаєв - Янішевський, Коваленко - Сірченко - Макарицький, Целогородцев - Брага - Тимченко.

Донбас: Дьяченко; Сильницький - Романенко, Гончаров - Ігнатенко, Жовнір - Григор'єв, Александров; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Нікіфоров, Кирющенков - Карпенко - Костіков, Мостовий - Воронін - Денискін.

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