ХК "Донбас" і фонд Бориса Колесникова вручили дітям Донецької області 62 000 подарунків

Всебічна підтримка молодого покоління і турбота про дітей – одні з основних напрямів роботи хокейного клубу "Донбас" та Благодійного фонду Бориса Колесникова. Саме з цими цілями протягом семи років клуб і фонд вітають дітей Донецької області з Днем Святого Миколая, а також новорічними святами.

2020 рік не став винятком. Представники ХК "Донбас" і Фонду Бориса Колесникова відвідали школи та дитбудинки Дружківки, Краматорська, Покровська, Костянтинівки, Слов'янська, Святогорська, Миколаївки, Олександрівського, Покровського та Костянтинівського районів та вручили дітям 62 000 солодких наборів. Шоколадні презенти також отримали учні технікумів Костянтинівки та Дружківки.

Представники донецького клубу і фонду не забули й про тих, хто виховує молоде покоління – 7 000 новорічних подарунків отримали педагоги регіону. Ще 1 300 солодких наборів благодійники передали дітям з багатодітних та малозабезпечених родин Закарпаття.

"Мій Фонд і хокейний клуб продовжують надавати підтримку молодим землякам, дарувати їм хвилини радості та магії. Зараз для всіх дуже важливо розуміти, що в житті є тимчасові труднощі, але є й вічні істини. І в цьому я бачу величезний сенс Дня святого Миколая – порадувати та заохотити дітей, побажати людям щастя в майбутньому році та вселити впевненість, що разом ми здолаємо будь-які труднощі. Вірю, що 2021-й принесе нам здоров'я, благополуччя, мир і добро", – каже Борис Колесніков, президент ХК "Донбас".

Відзначимо, що за сім років реалізації соціальної ініціативи подарунки отримали близько півмільйона дітей з Донецької області.

"Починаючи з 2013 року, гравці "Донбасу" беруть участь у цій соціальній акції – щороку зустрічі з дітьми по-особливому хвилюючі та приємні, – розповів капітан ХК "Донбас" Віктор Захаров. – Ми даруємо дітям нашу любов та увагу, а вони, в свою чергу, діляться щирими емоціями та справжнім щастям. Завдяки нашому президенту Борису Вікторовичу Колеснікову, сьогодні дитячих посмішок на 62 тисячі стало більше".

"Кожна дитина з нетерпінням чекає Нового року і, звичайно ж, подарунків, – зазначив нападник ХК "Донбас" Микола Казаковцев. – Сьогодні ми змогли подарувати маленьке диво тисячам дітей Донецької області. Але головне – це турбота і увага, які проявляє ХК "Донбас" і Благодійний фонд. Саме це запорука успішного виховання молодого покоління".

"Ми вдячні представникам Фонду Бориса Колесникова і ХК "Донбас" за те, що в непростий для країни та всього світу час вони надали величезну підтримку нашим учням. У цьому році привітання до Дня Святого Миколая мало для нас особливий сенс. Ми приймаємо побажання та подарунки для дітей як частку загальнолюдських цінностей, як добрий знак того, що немає нічого важливішого, ніж своєчасна підтримка й участь друзів. Нехай тепло і радість, яку вони несуть нашим хлопцям, збільшаться в їхньому житті, всі будуть здорові та щасливі", – підкреслює Олександр Резніченко, директор Костянтинівської загальноосвітньої школи №6.

Вручення подарунків напередодні новорічних свят – це один з численних соціальних проектів, які реалізують благодійний Фонд і хокейний клуб "Донбас". Вже стало доброю традицією спільне привітання дітей Донецької області з Днем знань, організація екскурсійних поїздок по Україні та відвідування знакових спортивних матчів, технічне оснащення навчальних закладів у межах регіонального проекту "Давай, вболівай!", а також інші акції та ініціативи.