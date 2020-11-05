Хет-трик Ємеліна не врятував "Льодяних Волков" від поразки в Херсоні

5 листопада, в Херсоні відбувся заключний поєдинок четвертого туру, в якому "Дніпро" зіграв проти київських "Крижаних Вовків". У минулому сезоні у всіх очних поєдинках "регулярки" команда Підгурського здобула перемоги над київським клубом. Тому явним фаворитом в сьогоднішній зустрічі по праву вважалися херсонські "щуки".

Але київська команда явно здивувала господарів. За перші три хвилини хокеїсти "Крижаних Вовків" змусили тричі по-справжньому вступити в гру кіпера "Дніпра" Хомутова. Крім того, гості за рахунок свого високого пресингу в зоні херсонців не давали тим розвивати атаки і навіть доходити до нейтральної зони.

І тим не менше, перший в рахунку повів "Дніпро" - на екваторі першого періоду "щукам" вдалося провести свою першу осмислену атаку і Гасніков з передачі Каракулько забив гол. Незважаючи на пропущений гол, гості моментально відігралися - Лучніков кинув, а Ємелін вдало підставив ключку і переправив шайбу за спину Хомутова.

Після пропущеної шайби "дніпряни" заграли більш активніше і агресивніше попереду, змусивши "Вовків" грати другим номером. Тепер уже воротар гостей все частіше і частіше демонстрував свою майстерність. Здавалося, що "Дніпро" ось ось і повинен закинути, але все сталося по-іншому. Під кінець періоду "Вовки" зуміли реалізувати більшість, а Ємелін зміг записати на свій рахунок дубль в дебютному матчі за київський клуб.

Перші п'ять хвилин другого періоду пройшли в рівній боротьбі, але поступово ініціативою заволоділи хокеїсти "Дніпра", які все частіше викочувалися на забійні позиції і розстрілювали ворота гостей з близької відстані. На 32 хвилині, херсонці все ж змогли реалізувати свої моменти і двічі закинути. Спочатку Гасніков вдруге пробив воротаря киян, а потім у швидкій контратаці Зайцев закинув третю шайбу.

Третій період активно почали "щуки" - вже на 46 хвилині вони змогли реалізувати більшість зусиллями потужного удару з дальньої дистанції від Макарова. Але через 4 хвилини "Вовки" змогли реалізувати свою більшість - хет-триком у цьому матчі відзначився Ємелін.

Після сьомої шайби, гра вирівнялася. Рівна кількість небезпечних моментів почали виникати біля воріт обох команд. Завдяки гостроті атак клуби змогли обмінятися закинутими шайбами ​​- спочатку Швецов з передачі воротаря "щук" забив у порожні ворота, після того, як "Вовки" замінили воротаря на шостого польового гравця. А потім вже гості, за 8 секунд до кінця змогли скоротити відстань до мінімуму - 5:4. З таким рахунком команди і завершили поєдинок.

"Дніпро" - "Крижані Вовки" 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Шайби: 1:0 - Гасніков (Каракулько - Афанасьєв), 09:07; 1:1 - Ємелін (Лучніков), 10:04; 1:2 - Ємелін (Сурін), 16:45; 2:2 - Гасніков (Вишняков - Каракулько), 31:09; 3:2 - Зайцев (Дорофєєв), 31:53; 4:2 - Макаров (Воробйов), 45:29; 4:3 - Ємелін (Панков), 49:54; 5:3 - Швецов (Хомутов), 59:30; 5:4 - Шапіро (Лучніков - Абаджян), 59:52.

Дніпро: Хомутов (Петров); Дорофєєв - Декало, Ратушний - Макаров (К), Матусевич - Афанасьєв (А), Мельник - Кругляков; Швецов - Крисанов - Зайцев, Вишняков - Гасніков - Каракулько, Тимченко - Воробйов - Целогородцев, Брага - Чернишенко - Ганута.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Моксунен, Лучніков - Неверов, Фроленко - Сисоєв; Панков (А) - Сурін - Ємелін, Шабанов - Шапіро - Абаджян, Борисов - Болотін - Андрющенко, Булах.