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Гравець збірної Росії з хокею поплатився за любов до Путіна

4.1тЧитати новину російською

Знаменитий хокеїст збірної Росії Ілля Ковальчук, який кілька разів відзначався раболепскімі висловлюваннями на адресу Володимира Путіна, не зміг перейти в клуб НХЛ "Анахайм Дакс". Однією з причин неофіційно називається участь спортсмена в русі Putin Teem.

"У ці вихідні Ковальчук був в Лос-Анджелесі і Сан-Хосе. Я знаю, що" Анахайм Дакс "не претендує на Іллю з двох причин: це верхня межа зарплат і клубна філософія по відношенню до гравців з Росії. "Дакс" не є тією командою, яка виходить на російський ринок гравців", - заявив авторитетний американський журналіст Елліотт Фрідман.

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Тема
НХЛ
Особа
Ілля Ковальчук
Місце
США
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