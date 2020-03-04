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4 березня • оновлено в 17:05
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/ Хокей

Гравець українського походження отримав страшну травму в НХЛ

2.6т
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Захисник "Нью-Йорк Айлендерс", дідусь якого народився в Україні, Джонні Бойчак отримав серйозну травму обличчя в матчі регулярного сезону НХЛ проти "Монреаль Канадієнс".

На ролику, опублікованому в YouTube-каналі Sportsnet, видно, як у третьому періоді хокеїст отримав випадковий удар ковзаном в обличчя від гравця суперників Арттурі Лехканена, який спіткнувся і втратив рівновагу. Отримавши пошкодження ока і, можливо, носа, Бойчак негайно побіг у роздягальню і більше на лід у цьому матчі не повернувся. Ступінь серйозності травми хокеїста поки невідомий.

Травма Джонні Бойчака

Травма Джонні Бойчака

У нинішньому сезоні на рахунку захисника "Айлендерс" 64 зіграні поєдинки, в яких він зумів відзначитися 2 шайбами і 9 результативними передачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російському нападнику "Вашингтон Кепіталс" Олександру Овечкіну розбили до крові обличчя в матчі регулярного сезону НХЛ.

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Тема
НХЛ
Місце
США Нью Йорк
Тег
отримав травму
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