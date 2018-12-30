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Головні пропагандисти Кремля злякалися показати Путіна на хокеї

4.3тЧитати матеріал російською

Головний російський пропагандистський телеканал Russia Today не став показувати вихід президента Росії Володимира Путіна на майданчик у хокейному матчі "Нічної ліги".

Володимир Путін

Володимир Путін

RT

Товариська гра між відомим російськими хокеїстами і політиками відбулася 29 грудня на ГУМ-ковзанці на Червоній площі.

У сюжеті про матч автори обрізали вихід глави РФ на лід, щоб не показати можливий казус із президентом.

Головні пропагандисти Кремля злякалися показати Путіна на хокеї

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, рік тому на такому ж заході Путін розсмішив соцмережі падіннями і ляпами у хокейному матчі. Відео гри виклав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, викликавши хвилю насмішок серед користувачів.

Пізніше мережу підірвали фотожаби на падіння Путіна у хокейному матчі.

Особи
Володимир ПутінСергій Шойгу
Місце
РосіяМосква
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А пэтро всё в литербол выигрывает))))))))
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Захаров Дмитрий, завидуешь?
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