Головні пропагандисти Кремля злякалися показати Путіна на хокеї

Головний російський пропагандистський телеканал Russia Today не став показувати вихід президента Росії Володимира Путіна на майданчик у хокейному матчі "Нічної ліги".

Володимир Путін RT

Товариська гра між відомим російськими хокеїстами і політиками відбулася 29 грудня на ГУМ-ковзанці на Червоній площі.

У сюжеті про матч автори обрізали вихід глави РФ на лід, щоб не показати можливий казус із президентом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, рік тому на такому ж заході Путін розсмішив соцмережі падіннями і ляпами у хокейному матчі. Відео гри виклав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, викликавши хвилю насмішок серед користувачів.

Пізніше мережу підірвали фотожаби на падіння Путіна у хокейному матчі.