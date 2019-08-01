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"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це

1.5т Читати матеріал російською

Нападник клубу НХЛ "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін захопився змінами в Росії за останні роки і став жертвою образливих коментарів у мережі.

Путін і Овечкін

Путін і Овечкін

"Панарін сказав, що з 90-х років у Росії нічого не змінилося? Я не знаю. Може, там, де він живе, нічого не змінилося. У спорті все змінилося. У житті у мене теж змінилося. У кожного є своя думка. Агент Панаріна працює в ЦРУ? Я не працюю там, нічого не можу сказати", – цитує Овечкіна Чемпіонат.

Користувачі не змогли пробачити таких слів члену Путін-тім.

"Добре підлизався, як зазвичай, в принципі", "Думав, світить сонце, аж ні, це Овечкін добре полірнув", "Слизький тип, сам сидить у ворожих США, а такий лизун виявився", – гноблять хокеїста користувачі інтернету.

"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Очень важная новость, особенно для хоккейной державы Украины
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
вот про кого Шнур поёт! УУУУУУУУУУЕБАН! )))))
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CARGO 100
CARGO 100
Удалили коммент? Ну ладно. С Тогда с другой темы: Яннины Соколовой ... "Путин – мужик, либералы – п*дорасы." +100
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