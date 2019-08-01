"Глибоко лизнув": Овечкін захопився путінською Росією і поплатився за це

Нападник клубу НХЛ "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін захопився змінами в Росії за останні роки і став жертвою образливих коментарів у мережі.

Путін і Овечкін

"Панарін сказав, що з 90-х років у Росії нічого не змінилося? Я не знаю. Може, там, де він живе, нічого не змінилося. У спорті все змінилося. У житті у мене теж змінилося. У кожного є своя думка. Агент Панаріна працює в ЦРУ? Я не працюю там, нічого не можу сказати", – цитує Овечкіна Чемпіонат.

Користувачі не змогли пробачити таких слів члену Путін-тім.

"Добре підлизався, як зазвичай, в принципі", "Думав, світить сонце, аж ні, це Овечкін добре полірнув", "Слизький тип, сам сидить у ворожих США, а такий лизун виявився", – гноблять хокеїста користувачі інтернету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артемій Панарін жорстко розкритикував президента Росії Володимира Путіна за небажання покинути свій пост. Крім того, він розвінчав кремлівський міф про те, що спорт повинен бути поза політикою.

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