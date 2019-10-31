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31 жовтня • оновлено в 23:04
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Канадець за хвилину відправив у нокдаун двох російських хокеїстів

1.1т Читати матеріал російською

Канадський нападник китайського "Куньлуня" Гарет Хант влаштував бійку в матчі регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ) проти "Торпедо".

На четвертій хвилині матчу Хант застосував силовий прийом проти російського захисника Дениса Баранцева і повалив його на лід. Потім він відправив у нокдаун росіянина Михайла Орлова, який хотів заступитися за одноклубника. За бійку Хант і Орлов отримали по п'ять хвилин штрафу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі 14-го туру молодіжної чемпіонату Росії з футболу між грозненським "Ахматом" і тульським "Арсеналом" сталася масова бійка.

Бійка на стадіоні в Грозному почалася на 38-й хвилині після фолу в центрі поля.

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Тема
КХЛ
Місце
Росія
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