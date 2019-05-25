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/Хокей

Фінляндія знайшла слабке місце у збірної Росії з хокею

Фінляндія знайшла слабке місце у збірної Росії з хокею
Півфінальний матч між командами відбудеться 25 травня і почнеться о 16:15 за київським часом
5.2тЧитати матеріал російською

Головний тренер збірної Фінляндії з хокею Юкка Ялонен висловився про майбутній півфінальний матчі чемпіонату світу проти команди Росії.

Ялонен заявив, що збірна Росії є фаворитом зустрічі, проте на її гравців виявляється більший тиск.

"Якщо росіяни програють, то не відчуватимуть себе добре вдома. Я знаю російський менталітет, і цікаво подивитися, як команда буде справлятися", - цитує наставника ТАСС.

На думку тренера, загрозою для російської команди стане фінський форвард Каало Какку.

"У матчі 1/4 фіналу він домінував над шведськими захисниками з Національної хокейної ліги, відмінно розпоряджався шайбою, створював чимало шансів", - зазначив Ялонен.

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Де дивитися онлайн хокей Росія — Фінляндія: розклад трансляцій 1/2 фіналу чемпіонату світу

У чвертьфіналі збірна Фінляндії здобула перемогу над Швецією з рахунком 5:4 в овертаймі, збірна Росії переграла США - 4:3. Півфінальний матч між командами відбудеться 25 травня і почнеться о 16:15 за київським часом. Друга зустріч 1/2 фіналу між канадцями та чехами - о 20:15.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Словаччина
Тег
збірна Росії з хокею
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
игра покажет! а пока никчему загадывать. МакГрегор тоже петушился. пока не придушили.
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CARGO 100
CARGO 100
"Если россияне проиграют, то не будут чувствовать себя хорошо дома"? "Обоз", вы бы лучше о своём слабом месте побеспокойтесь, чтобы рагули примитивные, да селяни, болея за финов, не чувствовали себя в "мокрых" шароварах ...
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Финляндия, вперёд!
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1

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