Фінальний раунд плей-оф УХЛ. "Донбас" - "Кременчук" покаже XSPORT

У середу, 7 жовтня стартує фінальний раунд плей-оф УХЛ. За титул чемпіона битимуться "Донбас" і "Кременчук".

Старт серії буде дано в Кременчуці – два матчі 7 і 9 жовтня. Початок обох - о 18:30. Після цього команди переїдуть в Дружковку – два матчі 12 і 14 жовтня. Початок о 18:45. У разі необхідності, додаткові ігри можуть пройти 16, 18 і 20 жовтня. Всі поєдинки дивіться в прямому ефірі на телеканалі, сайті та в соціальних мережах XSPORT.

Нагадаємо, що в раунді плей-офф УХЛ серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд, максимальна кількість матчів - 7.

На шляху до фіналу, чинний володар трофея - "Донбас" обіграв "Дніпро" за сумою 6 матчів (рахунок у серії - 4: 2). А "Кременчуку" треба було всього 4 поєдинки, щоб пройти "Білий Барс".

Варто відзначити, що "Донбас" і "Кременчук" зустрічаються між собою у фінальному раунді плей-офф вже втретє. Обидва попередніх протистояння виграв "Донбас": в сезоні 2016/17 рахунок в серії був 4: 2, а в сезоні 17/18 - 4: 1.