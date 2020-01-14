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14 січня • оновлено в 15:06
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Епічна помилка гравця НХЛ призвела до поразки його команди

1.4т
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Канадський хокеїст "Бостона" Бред Маршан припустився прикрої помилки в серії булітів матчу регулярного чемпіонату НХЛ проти "Філадельфії".

Основний час поєдинку та овертайм закінчилися з рахунком 5:5, після чого команди почали пробивати буліти. Перший з них був реалізований "Філадельфією" тільки з п'ятої спроби. Таким чином, для продовження боротьби канадцеві необхідно було обов'язково забивати. Маршан набрав необхідний розгін, але не влучив ключкою по шайбі, залишивши її в центрі поля.

Бред Маршан

Бред Маршан

Ця поразка дозволила "Вашингтону" обійти "Бостон" в турнірній таблиці Східної конференції, команда опустилася на другу позицію. Що стосується "Філадельфії", то вона посідає восьме місце.

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Тема
НХЛ
Місце
США Філадельфія
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фил филька
фил филька
прикол. учитывая что при буллите нельзя катится назад ни сантиметра хоккеист канеш лажанул) как сказал бы обос - мощно оконфузился ))
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