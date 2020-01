Епічна помилка гравця НХЛ призвела до поразки його команди

Канадський хокеїст "Бостона" Бред Маршан припустився прикрої помилки в серії булітів матчу регулярного чемпіонату НХЛ проти "Філадельфії".

Основний час поєдинку та овертайм закінчилися з рахунком 5:5, після чого команди почали пробивати буліти. Перший з них був реалізований "Філадельфією" тільки з п'ятої спроби. Таким чином, для продовження боротьби канадцеві необхідно було обов'язково забивати. Маршан набрав необхідний розгін, але не влучив ключкою по шайбі, залишивши її в центрі поля.

Brad Marchand overskates the puck on Boston's final shootout attempt of the night.



Bruins are now 0-for-7 in the shootout this season. pic.twitter.com/CxHD6AUQsj