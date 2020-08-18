Ексзірка НХЛ українського походження помер в Канаді

Член Залу слави Національної хокейної ліги Дейл Хаверчук помер на 58-му році життя. В останні роки життя Хаверчук боровся з онкологічним захворюванням.

"Після неймовірно сміливої і складної боротьби з раком тато пішов з життя. Моя сім'я дуже пишається ним і його боротьбою", – написав його син Ерік в Twitter.

Про смерть написав син зоряного хокеїста Twitter Еріка Хаверчук

Дейл Хаверчук – канадець українського походження. В НХЛ був обраний "Вінніпегом" на драфті 1981 року під загальним першим номером. Виступав у складі "Вінніпега", "Баффало", "Сент-Луїса" і "Філадельфії".

На його рахунку 1188 матчів в НХЛ, в яких він набрав 1409 (518+ 891) очок. Хаверчук п'ять разів брав участь в Матчах всіх зірок НХЛ, в 2001 році був включений в Зал хокейної слави. Зі збірною Канади він виграв два Кубки Канади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійський чемпіон з вільної боротьби 1964 року народження, чотириразовий чемпіон світу з вільної боротьби, чемпіон і призер чемпіонатів СРСР, заблукав і помер в Підмосков'ї.

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