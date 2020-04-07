Колишній захисник збірної Швейцарії з хокею Роджер Шаппот помер від коронавiрусу у віці 79 років, повідомляє офіційний сайт ІІХФ.

Роджер Шаппот Keystone

Повідомляється, що Шаппот був госпіталізований в кінці березня, але повернувся додому. 1 квітня його стан погіршився. Колишній гравець був поміщений в реанімацію і підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Шаппот грав за збірну Швейцарії на Олімпійських іграх 1964 року. Всього він провів провів 101 гру в складі національної команди. У чемпіонаті Швейцарії він грав за "Вілларс" і "Серветт".

Як повідомляв OBOZREVATEL. 2 квітня легендарний футболіст мадридського "Реала" Грегоріо Беніто помер від коронавiрусу в Іспанії.

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