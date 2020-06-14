Колишній американський хокеїст, а нині мер міста Гранд-Форкс Брендон Боченскі розповів про заворушення в країні через загибель афроамериканця Джорджа Флойда.

За словами Боченскі через невиправдану жорстокість поліції зараз в США склалася важка ситуація.

Брендон Боченскі (2006 рік)

"Пара поліцейських скоїли жахливий проступок – люди дійсно вибиті з рівноваги. У Гранд-Форкс громадяни поважають один одного, у нас немає проблем з поліцією, але в інших містах вони існують, і це змушує людей виходити і висловлювати свою протест", – цитує Боченскі sports.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, темношкірий американець Джордж Флойд помер 25 травня в Міннеаполісі після жорстоких дій поліції під час затримання. Ця подія викликала бурхливу реакцію жителів Америки і призвела до масових заворушень в більш ніж 20 штатах країни.

Раніше знаменитий британський боксер Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) прийшов на протест "Black Lives Matter" в Уотфорд на милицях.