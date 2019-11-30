Ефектна дружина-канадка загубила кар'єру російському хокеїстові

Президент омського "Авангарду" Максим Сушинський зізнався, що клуб розірвав контракт з російським нападником Микитою Щербаком через його дружину.

У минулому сезоні Щербак виступав за океаном, в Росію він повернувся з дружиною-красунею, моделлю з Канади на ім'я Лорен. Підписавши угоду з "Авангардом", він оселився в комплексі "Москва-Сіті", сплачуючи за оренду квартири 550 тис. рублів на місяць. У Instagram його дружини стали постійно з'являються фотографії з модних ресторанів і клубів. В таких умовах 23-річний гравець не зміг зосередитися на хокеї.

"Була така проблема. Його дружина дуже цікава і ефектна жінка. Життя в Москві дуже важка, багато спокус, багато ресторанів і барів, які можна відвідати, плюс є на що сходити", - зазначив Сушинський в ефірі "Радіо-Сибір"

Президент "Авангарду" додав, що дав Щербаку шанс виправитися. В цьому випадку омська команда розгляне варіант з поверненням гравця.

"Авангард" розірвав контракт з нападаючим в кінці жовтня. Щербак перейшов в "Авангард" влітку 2019 року через клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кінгс".

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Лорен Щербак Instagram Лорен Щербак

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина знаменитого футболіста випадково виклала фото і позбавила чоловіка кар'єри.

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