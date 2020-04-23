Дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Мальцев перебуває в комі

Михайло Морозов Хокей 17:30, 23.04.2020

Головний тренер хокейного клубу "Динамо" Володимир Крикунов заявив, що дворазовий олімпійський чемпіон у складі збірної СРСР Олександр Мальцев знаходиться в штучній комі.

"Чи привітав я 20 квітня Мальцева з днем народження? На жаль, такої можливості немає. Він вже другий місяць лежить у Німеччині, в лікарні, і все дуже важко. Він у штучній комі. Лікарі то виводять Сашу з неї, то назад вводять. Але вони кажуть, що все буде добре. Будемо сподіватися", – цитує слова Крикунова видання Чемпіонат.

Олександр Мальцев
Sportsheroes.ru

У складі збірної СРСР Мальцев завоював два олімпійських "золота" в 1972-му і 1976-му роках, виграв дев'ять титулів чемпіона світу і вісім першостей Європи. Майже всю свою кар'єру він провів у московському "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського хокеїста Євгена Єрмишина побили до стану коми.

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