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"Дупа світу": канадський хокеїст розповів про жах у Росії

5.5тЧитати матеріал російською

Колишній американський хокеїст Террі Джей Гальярді розповів про те, як грав у російському клубі Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

"Дупа світу": канадський хокеїст розповів про жах у Росії

"Одна з команд мала назву "Нафтохімік". Це в Нижньокамську – місті, про яке ніхто ніколи не чув, воно входить у топ-три дір у КХЛ. Але вони платили більше за інших, і крім зарплати там були божевільні бонуси за перемоги й очки. Я в такій дупі світу ніколи в житті не був! Відчуваєш себе зомбі", – розповів Гальярді в подкасті Spittin' Chiclets.

Хокеїст також розповів історію про свою травму. За словами Гальярді, щоб він зміг відіграти матч із травмованим зап'ястям, йому зробили укол і при цьому занесли інфекцію.

"Виявилося, що мені занесли інфекцію в стегно, коли робили укол у сідницю. Це був не стафілокок, а якась дивна інфекція, якою можна заразитися тільки через укол. Довелося посидіти на жорстких антибіотиках, потім сперечатися з клубом про розмір останньої зарплати. Агент сказав, що я повинен приходити на арену кожен день, світити обличчям, і тоді мені заплатять. Я цілий місяць ходив на арену, потім повернувся додому, і мені перевели останню зарплату", – зазначив Гальярді.

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Раніше канадський хокеїст Брент Сопел, що грав у Континентальній хокейній лізі з 2011 по 2014 рік за Новокузнецький "Металург" і "Салават Юлаєв" розповів про дикi речі, що відбуваються в Росії.

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Тема
КХЛ
Місце
Росія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Для внутреннего потребления х*хлов.
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CARGO 100
CARGO 100
"Я в такой заднице мира никогда в жизни не был! " Настоящую "задницу" тебе, Гальярди, сложно увидеть - на Украине денег нет и в хоккей они не играют ...
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CARGO 100
CARGO 100
Меня зовут- Добрый кот, он на Украине не был. Я же ясно объяснил.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
CARGO 100, только почему-то именно в России он себя зомби почувствовал, даже при наличии денег и хоккея. Так что сиди там в своей заднице мира и наслаждайся !
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Перемога дня
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