Колишній американський хокеїст Террі Джей Гальярді розповів про те, як грав у російському клубі Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

"Одна з команд мала назву "Нафтохімік". Це в Нижньокамську – місті, про яке ніхто ніколи не чув, воно входить у топ-три дір у КХЛ. Але вони платили більше за інших, і крім зарплати там були божевільні бонуси за перемоги й очки. Я в такій дупі світу ніколи в житті не був! Відчуваєш себе зомбі", – розповів Гальярді в подкасті Spittin' Chiclets.

Хокеїст також розповів історію про свою травму. За словами Гальярді, щоб він зміг відіграти матч із травмованим зап'ястям, йому зробили укол і при цьому занесли інфекцію.

"Виявилося, що мені занесли інфекцію в стегно, коли робили укол у сідницю. Це був не стафілокок, а якась дивна інфекція, якою можна заразитися тільки через укол. Довелося посидіти на жорстких антибіотиках, потім сперечатися з клубом про розмір останньої зарплати. Агент сказав, що я повинен приходити на арену кожен день, світити обличчям, і тоді мені заплатять. Я цілий місяць ходив на арену, потім повернувся додому, і мені перевели останню зарплату", – зазначив Гальярді.

Раніше канадський хокеїст Брент Сопел, що грав у Континентальній хокейній лізі з 2011 по 2014 рік за Новокузнецький "Металург" і "Салават Юлаєв" розповів про дикi речі, що відбуваються в Росії.

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