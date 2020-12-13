Дубль Воробйова приніс перемогу 'Дніпру' на виїзді проти 'Крижаних Вовків'

12 грудня, в Броварах відбувся другий поєдинок 17-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Крижані Вовки" брали херсонський "Дніпро".

Гості з перших секунд заволоділи ініціативою на майданчику, змусивши "Вовків" грати другим номером. Вже на третій хвилині вихід один в один не реалізував форвард "Дніпра" Тимченко. Господарі, в свою чергу, намагалися гостро контратакувати, що у них непогано виходило. До свого фатальної меншості "Вовки" провели дві гольові атаки, з якими блискуче впорався воротар "Дніпра" Хомутов. Спочатку він впорався з моментом Анкудінова, а через хвилину - Жигалова і Неверова.

На 10 хвилині херсонські "щуки" вийшли вперед. Гості здорово реалізували більшість, розігравши гольову комбінацію. Швецов прострілював на п'ятак, де на добиванні зіграв Гасніков. Кияни одразу ж могли відігратися, але Анкудінов знову не зміг переграти Хомутова. У свою чергу, хокеїсти "Дніпра" подвоїли рахунок. Точним кидком в "дев'ять" відзначився Воробьйов.

До кінця періоду цифри на табло не змінилися і на перерву команди йшли з 2:0 на користь гостей.

У другій двадцятихвилинці "Вовки" мали як мінімум чотири можливості закинути шайбу. Але з усіма гольовими моментами блискуче справлявся кіпер "Дніпра" Хомутов. Воротар "щук" не без зусиль брав шайби після кидків Анкудінова, Жигалова, Хеффернана і Неверова.

У свою чергу, херсонські хокеїсти мали парочку гольових моментів, які не змогли реалізувати Швецов та Панасенко. Так само варто сказати, що в другому періоді ініціативою володіли "Крижані Вовки", через що "Дніпру" було складно переходити зі своєї зони в чужу.

На старті третьої двадцятихвилинки обидві команди змогли обмінятися закинутими шайбами. Спочатку "Вовки" зусиллями Суріна і Анкудінова змогли відквитати один гол. А вже через хвилину гості знову повернули різницю в дві шайби. Дубль на свій рахунок записав Воробьйов. У "Вовків" була можливість відразу ж закинути другий гол, але з кидком Кичі впорався Хомутов.

Ближче до середини третього періоду херсонці перехопили ініціативу, внаслідок чого двічі після їх атак "Вовків" виручив Стельмах. Але на 52 хвилині він був безсилий після кидка Каракулько - 4:1.

Після пропущеної шайби господарі спробували взяти ініціативу в свої руки, але гості здорово зіграли в обороні, не подарувавши "Вовкам" жодного шансу на відіграш.

Підсумок зустрічі 4:1 на користь "Дніпра".

"Крижані Вовки" - "Дніпро" 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 - Гасніков (Швецов - Декало), 09:40; 0:2 - Воробьйов, 15:16; 1:2 - Анкудінов (Сурін-Хеффернан), 43:21; 1:3 - Воробьйов (Панасенко - Каракулько), 44:19; 1:4 - Каракулько (Панасенко - Воробйов)

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Фолтін, Неверов - Карпов, Лучніков - Сисоєв, Павлов; Черемнов - Сурін - Панков, Кіча - Андрющенко - Шабанов, Хеффернан - Булах - Анкудінов, Володимирський - Борисов - Курах. Калиничев.

Дніпро: Хомутов; (Гурко); Дорофєєв - Ратушний, Декало - Чернишенко, Афанасьєв (К) - Матусевич; Швецов - Гасніков (А) - Вишняков, Каракулько- Воробьйов - Панасенко, Тимченко - Брага - Целогородцев (А), Мельник - Ганута.