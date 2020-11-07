Дубль Савченка приніс перемогу 'Кременчуку' в матчі проти 'Льодяних Вовкiв'

7 листопада, в Кременчуці відбувся перший поєдинок 5-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Кременчук" приймав на своєму майданчику київських "Льодяних Вовкiв".

Як і передбачалося, господарі з перших хвилин матчу кинулися вперед, створюючи біля воріт гостей небезпечні моменти. По справжньому гольовий момент виник у "городян" на 6 хвилині, коли Денискин вирвався один в один на ворота "Волков". Лише майстерність київського кіпера Стельмаха врятувало гостей від вірного гола. Надалі вдалі дії воротаря ще не раз рятували ворота "Вовкiв" від розгромного рахунку.

У свою чергу, гості змогли створити по справжньому гольовий момент лише на 9 хвилині матчу, коли після пасу Ємеліна, Андрющенко своїм кидком не зміг переграти кіпера господарів Давлетшина.

"Крижані Вовки", не дивлячись на перевагу кременчужан, намагалися високим пресингом придушувати атаки господарів. В одному з епізодів, коли кияни грали в меншості, така тактика ледь не зіграла на руку "Вовкам". Панков перехопив пас захисника "городян" і вивалювався один в один на ворота Давлетшина. Здавалося, що гол неминучий, але воротар "Кременчука" впорався з подвійним кидком форварда.

Проте, за дві хвилини до кінця першого періоду "городяни" змогли відкрити рахунок. Гриценко, на відміну від свого партнера по команді, зміг реалізувати вихід один в один – 1: 0.

У "Вовков" за 30 секунд до кінця періоду була можливість зрівняти рахунок, але Давлетшін врятував "Кременчук".

Друга двадцятихвилинка почалася не так вдало для "Вовків", на відміну від кременчужан. Вже на 17 секунді Серанов пройшов по флангу, змістився в центр і, здавалося, прокинув між щитків Стельмаха. Але в кінцевому підсумку суддя не зарахував шайбу. Через півхвилини "городянам" все ж вдалося подвоїти рахунок. На цей раз влучним кидком з передачі Пукса відзначився Волков. А ще через сім хвилин Коробов закинув третю шайбу.

"Вовки" повністю провалили першу половину другого періоду. Лише у Лучнікова був один момент, після якого Давлетшін не без зусиль врятував "городян".

Подальші десять хвилин пройшли при повному контролі поєдинку з боку "Кременчука". В принципі, кияни продовжували грати в свою гру, розраховуючи на високий пресинг попереду, простоту в захисті і швидкі контратаки.

Під кінець періоду Давлетшін і Стельмах продемонстрували свої кіперскіе здатності, рятуючи свої ворота яскравими сейвами.

Заключна двадцятихвилинка нічого не змінила в матчі, хіба, що цифри на табло. На 52 хвилині Савченко вдало зіграв на добиванні і закинув четверту шайбу в поєдинку. Через хвилину гості змогли розмочити рахунок. Голом, у другому матчі поспіль відзначився форвард "Волков" Ємелін.

Після закинутої шайби кияни впевненіше заграли попереду, але "городяни" спокійно і просто відіграли в захисті. А за секунду до фінальної сирени змогли закинути п'яту переможну шайбу. Дублем відзначився Савченко – 5: 1.

Варто відзначити хорошу гру воротаря "Вовкiв" Стельмаха. Завдяки йому, рахунок в матчі не став двозначним в графі переможців.

Після перемоги, підопічні Савицького на день наблизилися до "Донбасу", заробивши 8 очок після 5 ігор. У "Вовкiв" поки, що нуль очок.

"Кременчук" - "Крижані Вовки" 5: 1 (1: 0, 2: 0, 2: 1)

Шайби: 1: 0 – Гриценко (Савченко - Ворона), 18:02, 2: 0 – Волков (Пукса), 20:48, 3: 0 – Коробов (Денискин - Дубінін), 27:54, 4: 0 – Савченко (Толстушко - Грицких), 52:00, 4: 1 – Ємелін (муксуна - Панков), 53:10, 5: 1 – Савченко (Ворона), 59:59.

Кременчук: Давлетшін (Гордюшин); Бабрусев - Алексюк, Хрішпенц - Александров, Грицких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Савицький - Волков - Пукса (А), Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискин.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Моксунов - Жигалов, Неверов (А) - Лучніков, Фроленко - Сисоєв, -; Ємелін - Сурін - Панков (А), Абаджян - Шапіро - Шабанов (К), Болотін - Андрющенко - Борисов, Булах.