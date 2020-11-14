Дубль Костікова приніс перемогу "Донбасу" в грі проти "Маріуполя"

13 листопада, в Дружківці відбувся заключний поєдинок 7-го туру УХЛ Паріматч - "Донбас" приймав "Маріуполь". У минулому матчі донецька команда розгромила підопічних Сеуканда з рахунком 7:1, тому в цьому поєдинку очікувалася пристойна боротьба і спроба реваншу від маріупольців.

Вже на 4 хвилині донеччани повели в рахунку - воротар "Маріуполя" Дуве відбив перші два удари від Колесніковса і Разумова, але не встиг на добивання від Костікова і форвард "Донбасу" забив свій другий гол в нинішньому чемпіонаті.

В основному, протягом всієї двадцятихвилинки шайба практично перебувала в зоні "Маріуполя". Але завдяки надійній грі голкіпера гостей, господарі в першому періоді так і не змогли закинути більше однієї шайби. Дуве прекрасно впорався з потужними і небезпечними кидками від Коренчука і Пангелова-Юлдашева. Так само він був надійний після виходів Пересунька і Мільохіна.

За дві хвилини до кінця періоду, граючи в меншості, "Маріуполь" міг закидати як мінімум дві шайби. Але в першому епізоді "Донбас" врятував Трифонов, а в другому - хокеїст гостей промахнувся з вигідної позиції.

У плані гри, друга двадцятихвилинка для "Маріуполя" пройшла набагато цікавіше. Шайба частіше виявлялася в зоні "Донбасу", за рахунок чого біля воріт Трифонова раз по раз виникали гольові моменти. На 28 хвилині свій шанс, завдяки воротарській майстерності кіпера "Донбасу", не реалізували форварди "Маріуполя" - Кобяков і Мазур. Хокеїсти по черзі кидали з близької відстані, але не змогли переграти стража донецьких воріт.

У другій половині періоду донеччани додали в швидкості, що в кінцевому підсумку дало результат. На 34 і на 37 хвилинах у воротах гостей побувало дві шайби - спочатку Монс з передачі Казаковцева подвоїв рахунок, а потім Костіков на паузі виїхав на ударну позицію і точним кидком закинув третю шайбу. Після другого періоду на табло горіли цифри - 3:0 на користь "Донбасу".

Третю двадцятихвилинку активніше почали підопічні Чибірева, але забив "Маріуполь". На 44 хвилині форвард гостей вискочив на побачення з Трифоновим і закинув шайбу - 3:1.

Після четвертого голу поєдинок для гостей пішов ще веселіше. Господарі не форсували хід гри, але і не давали нічого зробити "Маріуполю". Підопічні Сеуканда насідали на ворота Трифонова, але реалізувати свої моменти не вийшло.

Підсумковий рахунок матчу 3:1 на користь "Донбасу". Донецький клуб після 7 ігор набрав максимальну кількість очок і продовжує лідирувати в чемпіонаті. У свою чергу, "Маріуполь" залишився на останньому місці.

"Донбас" - "Маріуполь" 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Шайби: 1:0 - Костіков (Разумов - Колесніковс), 3:11; 2:0 - Монс (Казаковцев), 33:36; 3:0 - Костіков (Колесніковс) 36:56; 3:1 - Мостовий, 43:28.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавльов, Кожевников - Кобелєв, Григор'єв - Колесніковс; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Мільохін - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Разумов - Костіков.

Маріуполь: Дуве (Мамедов); Цикало - Скурихін, Гуров - Філімонов, Петрухно (А) - Сірченко; Кобяков - Ромащенко - Бондаренко (А), Олійник - Коваленко - Мостовий, Ухін - Мазур - Дурдиєв, Дворник - Панов.