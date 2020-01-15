Дружину легендарного російського голкіпера зарізав її старший син

Прокуратура Ленінградської області і Слідчий комітет Росії завершили розслідування вбивства дружини ексворотаря збірної Росії з хокею Максима Соколова.

В ході слідчих дій підтвердилася версія, що злочин скоїв старший син зоряного хокеїста - Максим Соколов-молодший. 18-річний молодий чоловік страждає від психічного захворювання і в момент трагедії перебував в неосудному стані.

Максими Соколов старший і молодший

"Вбивця взяв ніж і завдав їм не менше 33 ударів в область шиї своєї матері, заподіявши їй тілесні ушкодження, від яких жінка померла на місці події", - йдеться в заяві відомства.

Відзначається, що юнакові також пред'явили звинувачення в замаху на вбивство двох осіб - Максим Соколов-молодший намагався зарізати і задушити молодшого брата.

"Після вбивства матері він зайшов в спальню 15-річного брата і завдав йому не менше 20 ударів ножем в область життєво важливих органів, від більшої частини з яких неповнолітній ухилився, а також намагався його задушити. Підліток чинив активний опір нападнику, вибіг з дому і звернувся за допомогою до сусідів ", - сказано в тексті пресрелізу.

Тепер справа направлена до суду. Через те що обвинувачений страждає від психічного захворювання і потребує лікування, державний обвинувач буде вимагати для нього примусову медичну допомогу в спеціалізованому стаціонарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в селищі Нова Романівка Ленінградської області РФ була убита дружина віце-емпіона світу з хокею Максима Соколова Ірина. 45-річній жінці перерізали горло.

Крім того, з важкими пораненнями в області грудей і шиї був виявлений 18-річний Максим Соколов-молодший, який спочатку вважався підозрюваним у вбивстві і спробі самогубства.

Слідчий комітет Росії 14 червня оприлюднив відео з місця вбивства Ірини Соколової.

15-річний син Соколових Арсеній заявив, що його брат нібито готував ритуальне вбивство себе і всієї сім'ї.

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