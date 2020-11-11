"Донбас" зім'яв "Маріуполь", "Дніпро" і "Краматорськ" видали матч-трилер в УХЛ Паріматч. Відео

"Донбас" здобув шосту перемогу на старті сезону УХЛ Паріматч, закинувши сім шайб у виїзному матчі проти "Маріуполя".

Віцечемпіон України в сезоні 2019/20 активніше почав перший період і відкрив рахунок вже на шостій хвилині зусиллями Максима Разумова. Незважаючи на велику кількість гольових моментів, до першої перерви команди більше не забивали.

У другій двадцятихвилинці шайби хокеїстів "Донбасу" Єгора Кутугіна на відкладеному штрафі й Олега Шишлянникова та Віктора Туркіна в меншості дозволили гостям значно збільшити свою перевагу – 4:0 перед вирішальним відрізком гри.

Вперше "Маріуполь" забив, коли програвав у п'ять голів. Кирило Бондаренко, як пізніше виявилося, відзначився єдиною шайбою в складі господарів, не давши голкіперові "Донбасу" Іллі Андрюхову відстояти "на нуль". Після цього Євген Монс та Олег Шишлянніков по разу засмутили воротаря Максима Дуве, встановивши остаточний результат матчу – 1:7.

"Маріуполь" - "Донбас" 1: 7 (0: 1, 0: 3, 1: 3)

Шайби: 0: 1 Розмова (Кожевников, Костиков), 5:45; 0: 2 Кутугін (Кобелєв, отл.штр), 22:03; 0: 3 Шишлянніков (Бірюков, менш.), 24:59; 0: 4 Туркін (Монс, меньш), 36:52; 0: 5 Бірюков (Сигарев, Кобелєв), 44:11; 1: 5 Бондаренко (Цикало, Петрухно), 49:03; 1: 6 Монс, 53:19; 1: 7 Шишлянніков (Бірюков, Сигарев), 57:12;

"Маріуполь": Дуве (Качула); Цикало – Петрухно (А), Гуров – Філімонов, Сірченко – Панов; Ухін – Ромащенко – Бондаренко (А), Мостовий – Коваленко – Олійник, Двірник – Мазур – Дурдиев

"Донбас": Андрюхов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) – Журавльов, Кутугін – Кобелєв, Григор'єв – Колесніковс; Монс – Туркін (А) – Пересунько, Шишлянніков – Бірюков – Сигарьов, Мілєхін – Буценко – Коренчук (А), Разумов – Кожевников – Костіков.

"Дніпро" - "Краматорськ" УХЛ

В іншому поєдинку ігрового дня бронзовий призер УХЛ Паріматч 2019/20 "Дніпро" і "Краматорськ" видали справжній трилер, забивши по п'ять шайб в основний час.

За стартові п'ять хвилин команди обмінялися по одному гольовому моменту, але забити у обох команд так і не вдалося. До кінця періоду "Дніпро" насів на ворота "Краматорська". Захисники гостей стримували натиск господарів в'язкою боротьбою і компактністю в своїй зоні, і, тим не менш, за дві хвилини до завершення періоду херсонці отримали більшість, яку і реалізували.

Гасніков віддав відмінну передачу на далеку штангу, де стояв ніким не прикритий Воробйов. Нападник "Дніпра" просто підставив свою ключку і закинув шайбу в порожні ворота – 1:0.

У другому періоді команди порадували любителів хокею відразу п'ятьма закинутими шайбами. Особливо ударною виявилася друга половина двадцятихвилинки, коли з 30-ту по 38-му хвилини хокеїсти відзначилися п'ятьма голами. Спочатку, на 30 хвилині, точним кидком в більшості відзначився нападник "Дніпра" Швецов. Не минуло й хвилини, як Подзіньш скоротив рахунок до 2:1. Ще через дві хвилини гості завдяки потужному і точному кидку Гриня зрівняли рахунок – 2:2. Після другої пропущеної шайби Підгурський поміняв Хомутова на Петрова.

Пропустивши, господарі пішли вперед, і вже через хвилину Чернишенко міг забити гол, але шайба, після його кидка пройшла поруч зі стійкою воріт. І, тим не менш, до кінця періоду херсонці відзначилися ще двічі – спочатку Макаров розрядив свою гармату і вивів точним кидком "Дніпро" вперед – 3:2. А потім Гасніков кидком з п'ятака забив четвертий гол – 4:2.

Найдраматичнішим в матчі видався третій період, в якому гості вдруге поспіль зуміли відіграти різницю в дві шайби, та ще й вийти вперед. На 46 хвилині "Краматорськ" організував класну атаку, яку точним ударом завершив Жвачкін. Після закинутої шайби гості пішли вперед і на 53 хвилині змогли реалізувати більшість – Столяренко точним ударом зрівняв рахунок – 4:4.

Через три хвилини "Краматорськ" організував блискучу атаку, яку точним кидком завершив Жвачкін. Таким чином, екскапітан "Дніпра" вивів "Краматорськ" вперед – 5: 4. Але не минуло й двох хвилин, як херсонці зрівняли рахунок – Брага перехопив шайбу на синій лінії, пройшов по лівому борту і прострілив уздовж воріт. Першим на снаряді був Воробйов, який і переправив його у ворота.

Під кінець періоду "Дніпро" притиснув "Краматорськ" до їхніх воріт, але нічого не зміг зробити. Тому доля матчу вирішувалася в додатковий час. Команди мали рівні шанси і можливості для того, щоб забити. Але більше пощастило херсонцям. Спочатку Жвачкін не зміг реалізувати гольовий момент, а ось господарі майданчика свого не впустили. За хвилину до кінця овертайму Гасніков з другого разу зумів "прошити" Шевчука та принести "Дніпру" перемогу – 6:5.

Шайби: 1:0 – Воробйов (Гасніков – Макаров – больш.), 18:59; 2:0 – Швецов (Зайцев – Крисанов), 29:06; 1:2 – Подзіньш (Сурсов – Ципнятов), 29:54; 2:2 – Гринь (Жвачкін), 31:05; 3:2 – Макаров (Гасніков), 34:54; 4:2 – Гасніков (Каракулько – Дорофєєв), 37:39; 4:3 – Жвачкін (Полухін – Гринь), 45:31; 4:4 – Столяренко (Жвачкін – Полухін), 52:46; 4:5 – Жвачкін (Столяренко), 55:24; 5:5 – Воробйов (Брага), 56:39; 6:5 – Гасніков (Вишняков – Воробйов), 64:05.

"Дніпро": Хомутов (Петров); Дорофєєв – Декало, Макаров (К) – Ратушний, Афанасьєв (А) – Матусевич, Кругляков – Мельник; Швецов – Крисанов – Зайцев, Каракулько – Гасніков – Вишняков, Воробйов – Чернишенко – Тимченко, Ганута – Брага – Целогородцев (А).

"Краматорськ": Шевчук (Замерец); Воронін – Гринкевич, Зуєв – Панков, Полухін – Пахмурін, Ципнятов – Сурсов – Подзіньш, Кривошапкин – Карпенко (К) – Халін, Гринь (А) – Столяренко – Жвачкін (А), Геворкян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський "Сокіл" здобув другу перемогу в овертаймі поспіль, а "Кременчук" і "Білий Барс" закинули 11 шайб в УХЛ Паріматч.