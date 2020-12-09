"Донбас" всуху обіграв "Кременчук" в третій очній зустрічі сезону

9 грудня, у Дружківці відбувся другий поєдинок 16-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Донбас" брав "Кременчук".

Перший період завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 2: 0. Правда, якщо судити по грі, то на майданчику точилася рівна боротьба. Команди не включали великих швидкостей і створили на двох п'ять стовідсоткових гольових моменти. Більш щасливі виявилися хокеїсти "Донбасу", які змогли відзначитися двома влучними кидками в другій половині періоду. На початку Мілєхін, а потім і Туркін здорово зіграли на добиванні – 2: 0. Так само могли по шайбі на свій рахунок записати гравці "Донбасу" - Сигарев (вихід один в нуль) і Буценко, а також нападник "Кременчука" Коробов. Але з їх потугами впоралися воротарі – Новицький і Трифонов.

У другому періоді господарі витримали стартовий натиск гостей, перехопили ініціативу і забили два голи. На початку, Сигарев, з передачі Шишлянникова закинув третю шайбу у матчі. А за тим своїм дебютним голом за "Донбас", з передачі Бірюкова, відзначився захисник Тунхузін. Після зміни голкіпера у "городян", Гордюшин двічі виручив свою команду. Його візаві – Трифонов, після 3: 0, не був так помітний, завдяки надійній грі захисників.

У заключній двадцятихвилинці ситуація на майданчику не змінилася. Вже на першій хвилині донеччани закинули п'яту шайбу. Точним кидком відзначився Монс. "Донбас" далі продовжував володіти ініціативою і створював небезпечні моменти біля воріт Гордюшина. У свою чергу моменти для, того, щоб закинути пару шайб, мали і гості. Але надійно зіграв Тріфінов. Воротар "Донбасу" блискуче впорався з кидками Орлова і Кисельова, а також надійно ловити і накривав шайби у своїх воріт.

Фінальна сирена зафіксувала підсумковий рахунок – 5: 0 на користь "Донбасу".

"Донбас" - "Кременчук" 5: 0 (2: 0, 2: 0, 1: 0)

Голи: 1: 0 – Мілєхін (Карамнов - Кобелєв), 11:57; 2: 0 – Туркін (Монс – Пангелов-Юлдашев), 17:54; 3: 0 – Сигарев (Шишлянніков), 23:57; 4: 0 – Тунхузін (Бірюков), 34:24; 5: 0 – Монс (Пангелов-Юлдашев - Пересунько), 40:35;

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавльов, Кожевников - Кобелєв, Тунхузін - Колесніковс, садовик - Трандафілов; Пересунько - Туркін - Монс, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьова, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Мілёхін - Карамнов - Костиков.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Яковлєв - Алексюк, Хрішпенц - Бабрусев, Грицких - Александров, -; Кисельов - Серанов - Тютченко, Орлов - Пукса - Григорян, Ворона - Гриценко - Савченко, Денискин - Дубінін - Коробов.