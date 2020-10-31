ХК 'Донбас' впевнено обіграв 'Білий Барс' і вийшов на перше місце в УХЛ Паріматч

У Дружківці відбувся другий матч третього туру чемпіонату УХЛ Паріматч між донецьким "Донбасом" і білоцерківським "Білим Барсом".

Першу половину стартового періоду матчу команди не були обережними і відразу почали активно пресингувати свого супротивника, але до закинутих шайб справу на страті матчу так і не дійшла. В середині періоду грубо донеччани зіграли проти форварда "барсів" Максима Ромахіна, який зміг покинути майданчик тільки за допомогою носилок.

Після цього білоцерківці посипалися в обороні і спочатку за 30 секунд пропустили дві шайби від Пересунька та Монса, а через 4 хвилини отримали ще дві шайби з різницею в 13 секунд від Бірюкова та Коренчука.

У другому періоді команди суттєво знизили результативні обороти, але це не завадило донеччанам відзначитися ще двічі у воротах Кучера, який замінив Сулиму в кінці першого періоду. У другій двадцятихвилинці по шайбі на свій рахунок записали Віктор Туркін та Максим Разумов, зробивши рахунок на табло 6:0.

У третьому відрізку зустрічі команди грали більше за рахунком - донеччани впевнено і надійно намагалися довести матч до завершення, а білоцерківці усіма силами намагалися забити шайбу престижу у ворота Трифонова.

Незважаючи на всі зусилля, за підсумками матчу, ворота "Донбасу" так і залишилися сухими, а ось донеччани ще тричі змогли прошити Кирила Кучера - дубль на рахунку Олександра Пересунька і Вікора Туркіна, а також ще один гол забив Андрій Сигарьов.

Таким чином, "Донбас" здобув третю перемогу в трьох турах чемпіонату і очолив турнірну таблицю з 6 набраними очками, а голкіпер Олексій Трифонов оформив перший "сухар" в сезоні 2020/21 серед усіх голкіперів Ліги.

"Донбас" - "Білий Барс" 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 Пересунько (Буценко), 10:38; 2:0 Монс (Туркін, Журавльов), 11:07; 3:0 Бірюков (Сигарьов), 15:03; 4:0 Коренчук (Журавльов, Буценко), 15:16; 5:0 Туркін (Монс, Захаров), 20:20; 6:0 Разумов (Туркін, Кобелєв), 39:21; 7:0 Пересунько (Пангелов-Юлдашев), 53:06; 8:0 Сигарьов (Шишлянніков), 54:26; 9:0 Туркін (Кобелєв, Захаров), 56:01;

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Журавльов, Кожевников - Кобелєв, Кутугін - Григор'єв, Трандафілов - Садовиков; Монс - Туркін (А) - Захаров (К), Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Мільохін - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Карамнов - Разумов.

Білий Барс: Сулима (Кучер); Грицюк - Логач, Таран (К) - Кравець, Ядловський (А) - Будько, -; Благий (А) - Даниленко - Бородай, Удовиченко - Ружніков - Ромахін, Грабовецький - Мороз - Петрошенко, Трошкін - Кисельов - Собко.