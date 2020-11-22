"Донбас" вдруге в сезоні переграв "Кременчук" і вийшов на перше місце

21 листопада, в Кременчуці відбувся другий поєдинок 10-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Кременчук" приймав на своєму майданчику "Донбас".

Першим в рахунку повели господарі майданчика. Не дивлячись на активні дії попереду донецької команди, форвард "городян" Денискін на 4 хвилині відкрив рахунок - 1:0. Вже на 5 хвилині донеччани зрівняли рахунок. Точним кидком відзначився Шишлянніков. Минуло ще три хвилини і вже гості вийшли вперед - Бірюков, з пасу Шишлянникова закинув другу шайбу - 2:1.

Після забитого гола у гостей ще був шанс збільшити рахунок, але на 14 хвилині Сигарьов не зміг переграти Новицького на виході. На 19 хвилині "Донбас" все ж закинув третю шайбу - ігровий снаряд опинився перед Монсом, який стоячи біля чужих воріт, спокійно переправив каучуковий снаряд за "стрічку" - 3:1.

Другий період продовжився за таким же сценарієм, що і перший. Але з різницею лише в тому, що була закинута лише одна шайба і тільки в ворота "Кременчука". Гості знову притиснули "городян" до воріт, не даючи тим навіть входити в чужу зону, що призвело до четвертого голу на екваторі матчу. Бірюков з-за воріт віддав пас на Сигарьова і той закинув шайбу - 4:1.

Після четвертого голу, тренер кременчужан змінив Новицького на Гордюшина. І вже на 34 хвилині голкіпер "городян" двічі врятував команду від пропущеної шайби. двічі він в барвистому шпагаті оббив вихід на ворота від Шишлянникова.

В кінці періоду у "Кременчука" була можливість скоротити рахунок, але господарі не змогли реалізувати свою більшість. Кілька разів вони були близькі до цього, але двічі виручив кіпер "Донбасу" Андрюхов. В інших випадках шайба летіла мимо воріт. На другу перерву команди йшли з рахунком 4:1 на користь донеччан.

У заключному періоді змінився лише малюнок гри. "Донбас" грав другим номером, даючи можливість господарям майданчика атакувати. Але у підопічних Савицького нічого не виходило попереду. А під кінець матчу гості провели швидку контратаку і Туркін з передачі Монса закинув п'яту шайбу, встановивши остаточний рахунок на табло.

Підсумковий рахунок поєдинку 5:1 на користь "Донбасу" і гості знову відірвалися в турнірній таблиці від кременчужан на два очки, продовжуючи займати перше місце.

"Кременчук" - "Донбас" 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - Денискін, 3:46; 1:1 - Шишлянніков (Бірюков - Сигарьов), 4:13; 1:2 - Бірюков (Шишлянніков - Сигарьов), 7:12; 1:3 - Монс (Бірюков), 18:20; 1:4 - Сигарьов (Бірюков), 27:56; 1:5 - Туркін (Монс - Казаковцев), 58:26.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Савицький - Волков - Пукс (А), Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.

Донбас: Андрюхов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавльов, Кожевников - Кобелєв, Григор'єв - Кутугін, -; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Мільохін - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Карамнов - Костіков.