"Донбас" в овертаймі переграв "Дніпро" і вийшов вперед у півфіналі УХЛ

28 вересня, в Херсоні відбувся третій поєдинок півфінальної серії плей-офф УХЛ-Парі-матч. Місцевий "Дніпро" приймав на своєму майданчику донецький "Донбас". Після двох зіграних матчів в Дружківці рахунок серії був рівним - 1:1.

Вже з перших секунд біля воріт "Дніпра" виник небезпечний момент, з яким блискуче впорався голкіпер Хомутов. Далі гра поступово перемістилася ближче до воріт гостей, де вже Трифонову довелося демонструвати чудеса своєї техніки.

У господарів майданчика, в першому періоді два стовідсоткові моменти мали Чернишенко і Тимченко. Але страж воріт донеччан обидва рази врятував свою команду. У свою чергу, у "Донбасу" можна відзначити небезпечний кидок нападника Монса.

У другому періоді ситуація на майданчику не змінилася, хіба що обидві команди змогли забити по одній шайбі. Першими відзначилися херсонські "щуки" - господарі майданчика відмінно розіграли більшість і першими закинули шайбу. Точним кидком відзначився герой першого матчу в Дружківці Денис Макаров.

Після пропущеного гола хокеїсти "Донбасу" кинулися вперед. Спочатку стійка врятувала ворота "Дніпра", а потім вже сам Хомутов кілька разів відбив складні шайби. І тим не менше, за чотири хвилини до кінця другого періоду, форвард гостей Коречук блискучим кидком зрівняв рахунок 1:1. З такими цифрами на табло обидві команди і завершили другу двадцятихвилинку.

У третьому періоді команди продемонстрували вболівальникам відкритий хокей на зустрічних курсах. Гра йшла на рівних до 53 хвилини, коли Зайцев знову вивів херсонців вперед. Перед цим, у форварда господарів був непоганий шанс, але тоді ворота врятував Трифонов. Цього разу, кіпер донеччан нічим не зміг допомогти.

Хокеїсти "Донбасу" кинулися вперед і через 3 хвилини Віктор Захаров в подібній атаці вдруге зрівняв рахунок і перевів гру в додатковий час.

В овертаймі більш вдалими виявилися хокеїсти "Донбасу". Після того, як херсонці не використали свої моменти, нападник гостей Монс забив шайбу в ворота Хомутова і приніс перемогу донецькому клубу з рахунком 3:2. Рахунок серії став 2:1 на користь "Донбасу".

"Дніпро" - "Донбас" 2:3ОТ (0:0; 1:1; 1:1, 0:1)

Рахунок в серії 1:2

Шайби: 1:0 Макаров (Гасніков, Вишняков - більш.), 27:42. 1:1 Коренчук (Буценко, Лялька), 35: 54. 2:1 Зайцев (Крисанов, Жвачкін), 52:57. 2:2 Захаров (Кожевников, Пангелов-Юлдашев), 55:03. 2:3 Монс (Казаковцев, Туркін), 68:56.

Дніпро: Хомутов (Петров); Макаров (А) - Белоусов, Декало - Дорофєєв, Афанасьєв (А) - Матусевич, Ратушний - Кругляков; Каракулько - Гасніков - Вишняков, Жвачкін (К) - Крисанов - Зайцев, Янішевський - Чернишенко - Целогородцев, Тимченко - Брага - Абаджян.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Колесніковс - Пангелов-Юлдашев, Кутугін - Григор'єв, Кобелєв - Журавльов, - Кожевников; Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Монс - Туркін - Казаковцев, Мільохін - Бірюков - Костиков, Садовиков - Карпенко - Захаров (К).