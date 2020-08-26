'Донбас' в овертаймі переграв 'Білий Барс' у другому матчі передсезонного турніру

Сьогодні, 26 серпня, в Дружківці в рамках заключного матчу другого ігрового дня на Відкритому Кубку Донбасу-2020 зустрілися "Донбас" і "Білий Барс".

Вперше в розіграші Відкритого кубка Донбасу-2020 перший період матчу пройшов при нулях на табло. Однак, цей факт не відмінив того, що обидва клуби встигли створити досить багато гострих моментів біля воріт супротивника.

Рахунок закинутим шайбам команди відкрили тільки на старті другого періоду, коли своїм моментом вдало скористався Ілля Коренчук і заволодів мінімальною перевагою для своєї команди. Але вже через три хвилини Дмитро Даниленко відіграв пропущену "барсами" шайбу і повернув паритет на табло.

Тільки за 25 секунд до кінця другої двадцятихвилинки Роман Кобелєв прошив Кирила Кучера, і на перерву команди вирушили з мінімальною перевагою донеччан.

Вдруге зрівняти рахунок білоцерківцям вдалося на екваторі третього періоду, коли Денис Бородай точно прошив Богдана Дяченка. Пропущений гол не на жарт розлютив "Донбас" і вже через 2 хвилини ця злість вилилася в шайбу від Микити Буценка.

Аж до останніх секунд зустрічі рахунок тримався на користь "Донбасу", але рівно за секунду до кінця третього періоду Дмитро Даниленко втретє зрівняв цифри на табло і перевів гру в овертайм. У додатковий час удача виявилася на боці господарів турніру - Ілля Коренчук прошив Кирила Кучера і здобув перемогу для своєї команди.

"Білий Барс" - "Донбас" 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 Коренчук (Разумов, Буценко), 20:32; 1:1 Даниленко (Благий), 23:31; 1:2 Кобелєв (Костіков), 39:35; 2:2 Бородай, 53:03; 2:3 Буценко (Мільохін), 55:09; 3:3 Даниленко (Благий, Німенко), 59:59; 3:4 Коренчук (Буценко), 64:19.

"Білий Барс": Кучер; Логач-Грицюк, Благой-Даниленко-Німенко, Таран-Ядловський, Куцевич-Ружников-Лісників, Кравець-Гребеник, Ромахін-Гринкевич-Бородай, Кисельов-Собко, Петрашенко-Трошкін-Резюк.

"Донбас": Дьяченко; Ігнатенко-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Григор'єв-Колесніковс, Разумов-Карпенко-Мазур, Кожевников-Большаков, Подзіньш-Захаров-Костіков, Кобелєв-Журавльов, Шишлянніков-Карамнов-Мільохін, Садовіков, Трандафілов

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