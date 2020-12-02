'Донбас' в напруженому поєдинку в одну шайбу обіграв 'Білий Барс'

2 грудня, в Білій Церкві відбувся третій поєдинок тринадцятого туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч, в рамках якого "Білий Барс" приймав донецький "Донбас".

Зі стартових хвилин зустрічі було зрозуміло, що обидва клуби налаштовані на перемогу в цьому поєдинку і готові вступати в боротьбу за кожен ігровий момент. Саме тому на табло аж до кінця першого періоду горіли нулі, а хокеїсти раз по раз створювали масу небезпечних моментів.

Однак, досвід донеччан зіграв їм на руку і на 17-й хвилині зустрічі Монс все ж зміг обійти оборону білоцерківців, прошив Кучера і відкрив рахунок у цьому поєдинку.

Другу двадцятихвилинку "барси" почали з швидкою закинутої шайби - вже на 20-й секунді періоду Благий прошив Дьяченка та зрівняв рахунок на табло. А через 4 хвилини Грабовецький точним кидком вперше в матчі вивів білоцерківців вперед. Однак, на перерву команди все ж пішли з рівним рахунком - на екваторі поєдинку Кожевников відзначився у воротах Кучера.

У третьому відрізку зустрічі активність донеччан на старті періоду все ж вилилася в закинуту шайбу - на 7-й хвилині результативним кидком відзначився Журавльов. Саме ця шайба і поставила гольову крапку в поєдинку і при всіх спробах "барсів" відігратися, рахунок на табло не змінився - 3:2 на користь "Донбасу".

"Білий Барс" - "Донбас" 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 Монс (Туркін, Пангелов-Юлдашев), 16:46; 1:1 Благий (Бородай, Резюк), 20:21; 2:1 Грабовецький (Логач, Даниленко, більш.), 24:03; 2:2 Кожевников (Шишлянніков), 30:15; 2:3 Журавльов (Монс, Пересунько), 47:00;

Білий Барс: Кучер (Полгороднік); Гребеник (А) - Резюк, Логач - Ядловський (А), Будько - Грицюк, Кисельов; Благой (К) - Ружніков - Бородай, Грабовецький - Даниленко - Мороз, Тищенко - Качан - Удовиченко, Койда - Трошкін - Ромахін.

Донбас: Дьяченко (Трифонов); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавльов, Ігнатенко - Кобелєв, Тунхузін - Колесніковс, - Кожевников; Мільохін - Туркін - Монс, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Садовиков.