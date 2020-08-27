"Донбас" стартував із перемоги на домашньому передсезонному турнірі

Сьогодні, 25 серпня, в Дружківці стартував дев'ятий розіграш традиційного передсезонного турніру Відкритого Кубка Донбасу-2020. У межах другого матчу турніру зійшлися майбутні півфінальні суперники плей-офф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч "Донбас" і "Дніпро". Нагадаємо, що в стартовому поєдинку турніру "Кременчук" обіграв "Білий Барс" із рахунком 5:3.

Перший період матчу команди розпочали обережно, придивляючись один до одного. Однак уже з другої половини стартової двадцятихвилинки хокеїсти стали більш активно створювати моменти біля воріт супротивника, але в цих ситуаціях виручала відмінна гра воротарів. Незважаючи на гострі атаки з обох сторін, рахунок першими все ж відкрили господарі турніру – першу шайбу донеччан на домашньому турнірі закинув новачок клубу Віктор Туркін.

Під час усіх спроб "Дніпра" відігратися і декількох 100% моментах біля воріт Іллі Андрюхова, "Донбас" не тільки не дозволив "щукам" зрівняти рахунок, а й, завдяки точному кидку Дмитра Ігнатенка, збільшив свою перевагу до двох шайб.

Відрити для себе рахунок "щуки" змогли тільки на екваторі поєдинку, коли спочатку новачок команди Євген Гасніков із передачі Олександра Каракулька прошив Іллю Андрюхова. А за 4 секунди до кінця другого періоду ще один новачок херсонців Денис Макаров зрівняв цифри на табло, і змусив клуби починати все спочатку.

У третьому періоді донеччани вирішили взяти рахунок під свій контроль і впевнено пішли в атаку. Такі дії вилилися в дві закинуті шайби від Олексія Кожевнікова і Микити Буценка, які вивели "Донбас" вперед. Під кінець матчу атмосфера льоду остаточно загострилася і гравці порадували уболівальників кількома яскравими бійками.

Фінальну крапку в матчі поставив Микола Казаковцев, який вп'яте прошив Олега Петрова за дві хвилини до кінця періоду і встановив остаточний рахунок на табло.

"Донбас" – "Дніпро" 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Шайби: 1:0 Туркін (Монс, Колесніковс), 16:40; 2:0 Ігнатенко (Карамнов), 18:53; 2:1 Гасніков (Каракулько, Зайцев, більш.), 31:57; 2:2 Макаров (Янішевський, Жвачкін), 39:56; 3:2 Кожевников, 41:55; 4:2 Буценко (Коренчук), 51:03; 5:2 Казаковцев (Монс, больш), 57:30.

"Донбас": Андрюхов; Ігнатенко-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Кутугін-Колесніковс, Монс-Туркін-Казаковцев, Кожевников-Большаков, Валуйський-Бірюков-Сигарєв, Кобелєв-Журавльов, Шишлянніков-Карамнов-Мілєхін

"Дніпро": Петров; Дорофєєв-Декало, Каракулько-Гасніков-Зайцев, Бєлоусов-Макаров, Вишняков-Чернишенко-Жвачкін, Афанасьєв-Матусевич, Янішевський-Ромащенко-Тимченко, Ратушний-Кругляков, Абаджян-Целогородцев-Брага.

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