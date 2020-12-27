"Донбас" розгромив "Білий Барс" в УХЛ

27 грудня, в Дружківці відбувся заключний поєдинок 21-го туру УХЛ Паріматч, в якому лідер турнірної таблиці чемпіонату "Донбас" приймав "Білий Барс".

Перший період донецький клуб відіграв на класі і спокійно закинув три шайби. Голів могло бути і більше, якби не майстерність воротаря білоцерківців Полгородніка. "Донбас" зміг розпечатати рамку гостей лише на 12 хвилині, завдяки відмінним діям зв'язки Буценко - Лялька - Кожевников. Перші двоє відпасував, а третій - забив гол.

Через три хвилини Лялька подвоїв рахунок. Форвард господарів блискуче відігрався з Кобелевим, який зробив йому точне накидання від синьої лінії. Лялька поборовся за шайбу і закинув її за спину Полгородніка.

Після забитого гола донеччани продовжували атакувати - білоцерківці проґавили швидку контратаку "Донбасу" і Костіков реалізував свій гольовий момент - 3:0.

У другому періоді сценарій гри не мінявся. Донеччани продовжували свою гру, але при цьому "Білий Барс" теж неодноразово робив замах на володіння Дьяченка. Проте в другому відрізку матчу забивав тільки донецький клуб - голами відзначилися Лялька, Захаров і Бірюков. До слова, шайба Бірюкова стала сотою для донеччан в поточному сезоні.

У заключному періоді ситуація на майданчику не змінилася. Донеччани ще двічі закинули у ворота "Білого Барса". Голами відзначилися - Мільохін і Туркін. У свою чергу гості мали можливість, щоб закинути шайбу престижу. Але свій гольовий момент не реалізував Бородай. З його кидкам блискуче впорався голкіпер господарів Дьяченко.

Підсумковий рахунок зустрічі 8:0 на користь "Донбасу", який продовжив свою безпрограшну серію до 9 матчів.

"Донбас" - "Білий Барс" 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 - Кожевніков (Лялька - Буценко), 11:14; 2:0 - Лялька (Кобелєв), 14:59; 3:0 - Костіков (Мільохін - Кобелєв), 18:09; 4:0 - Лялька, 22:29; 5:0 - Захаров (Туркін), 27:25; 6:0 - Бірюков (Пангелов-Юлдашев - Шишлянніков), 35:45; 7:0 - Мільохін (Лялька - Пангелов-Юлдашев), 45:22; 8:0 - Туркін (Колесніковс), 52:28

Донбас: Дьяченко (Трифонов); Пангелов-Юлдашев - Журавльов, Кожевников - Кобелєв, Тунхузін - Колесніковс, Трандафілов - Садовиков; Монс - Туркін (А) - Захаров (К), Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Разумов, Мілёхін - Карамнов - Костіков.

Білий Барс: Полгороднік (Кучер); Грицюк - Кравець, Ядловський (А) - Логач, Будько - Гребеник (А), Собко; Благий (К) - Качан - Бородай, Грабовецький - Даниленко - Петрошенко, Удовиченко - Ружников - Тищенко, Резюк - Резюк