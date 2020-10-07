"Донбас" переміг в першому фінальному матчі УХЛ Паріматч, відігравшись з 0:3

Сьогодні, 7 жовтня, в Кременчуці відбувся перший поєдинок фінальної серії УХЛ Паріматч - "Кременчук" на своєму майданчику приймав донецький "Донбас". Для обох команд ця вже третя фінальна зустріч за чотири сезони УХЛ Паріматч.

З перших секунд гравці "Донбасу" кинулися вперед і першими створили біля воріт небезпечний гольовий момент. На 3 хвилині Новицький зробив чудовий сейв, після блискучого кидка Григор'єва. І тут же, донеччани пропустили шайбу - "городяни" провели затяжну атаку і з першого ж кидка закинули шайбу. Рахунок в матчі відкрив Дубінін. Ще через пару хвилин і форвард "Кременчука" Пукса, скориставшись помилкою захисника "Донбасу", закинув другу шайбу.

Після такого холодного душу, донеччани трохи остовпіли, а господарі майданчика все йшли вперед, не даючи гостям жодного шансу на те, щоб закріпитися в своїй зоні. На 14 хвилині "Донбас" залишився в меншості, а через хвилину "Кременчук" реалізував свою перевагу. Третю шайбу зльоту закинув Тютченко.

У "Донбасу" була можливість розмочити рахунок, але на 17 хвилині Монс не зміг переграти Новицького - воротар господарів витягнув "мертву" шайбу – 3:0 після першого періоду.

Другий період почався з атак господарів - за перші 40 секунд з початку двадцятихвилинки кіперу "Донбасу" Дьяченко довелося двічі вступати в гру, але в подальшому ініціативу в грі перехопили гості і вже біля воріт Новицького почали виникати небезпечні моменти. Спочатку, воротареві господарів вдавалося справлятися з кидками донеччан, але на 30 хвилині і він був уже безсилий. Хокеїсти "Донбасу" розіграли комбінацію – Туркін підставив свою ключку під кидок Пангелова-Юлдашева, від якої шайба влетіла у ворота "городян".

Після забитого гола, донеччани ще більше посилили натиск. Лише блискуча гра Новицького не дозволила їм закинути ще парочку шайб. Таким чином, суперники пішли на перерву з рахунком 3:1

Сценарій другої двадцятихвилинки продовжився в третій. Все почалося з небезпечного моменту Ляльки та закінчилося двома шайбами "Донбасу". Спочатку своїм кидком в дальній кут Журавльов скоротив рахунок до мінімуму – 3:2. А ще через хвилину Костиков зробив його рівним – 3:3.

Далі на майданчику тривала рівна боротьба на високих швидкостях. Обидві команди могли забити гол, але на 58 хвилині Лялька здійснив сольний прохід, по черзі обігравши чотирьох супротивників і закинув шайбу.

Здавалося, що гості зможуть відвести перемогу з арени "Айсберг" в основний час, але за 6 секунд до кінця матчу господарі зусиллями Созонова зрівняли рахунок і перевели зустріч в додатковий час. В овертаймі сильнішими виявилися гості - першій же своїй атаці "Донбас" забив переможну шайбу. З передачі Карпенко відзначився капітан донеччан Захаров.

Отже, перший фінальний матч УХЛ Паріматч між "Кременчук" і "Донбасом" завершився перемогою донецької команди в овертаймі - 4:5

"Кременчук" - "Донбас" 4:5 ОТ (3:0, 0:1, 1:3, 0:1)

Рахунок в серії 0:1

Шайби:1:0 Дубінін (Грицких), 3:17; 2:0 Пукса, 4:59; 3:0 Тютченко (Кисельов, більшість), 14:46; 3:1 Туркін (Пангелов-Юлдашев - Монс), 29:16; 3:2 Журавльов (Казаковцев), 46:39; 3:3 Костиков (Григор'єв), 47:46; 3:4 Лялька (Костиков), 57:39; 4:4 Созонов (Тютченко), 59:54; 4:5 Захаров (Карпенко - Пангелов-Юлдашев), 62:04

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицких - Алексюк, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукса (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискин.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Кутугін - Григор'єв, Кожевников - Журавльов, Пангелов-Юлдашев - Большаков, -; Монс - Туркін - Казаковцев, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Карпенко, Мілёхін - Карамнов - Костиков.